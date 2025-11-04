Muy complicado: ¿Qué necesita River para entrar a la Libertadores 2026?

El Millonario depende de un milagro para clasificarse al certamen

Una nueva derrota que profundiza el mal año y que hunde cada vez más al ciclo de Marcelo Gallardo. Un resultado que le genera un enorme problema a River pensando en la clasificación a la Copa Libertadores 2026. Lo ideal era que le ganara a Gimnasia de La Plata en el Estadio Monumental, pero se terminó encontrando con un golpe y un Miguel Borja que no supo aprovechar un penal en el último segundo. Los caminos al plano internacional comienzan a oscurecerse.

No se trataba de una jornada más, debido a que Deportivo Riestra había perdido ante San Lorenzo y Argentinos Juniors fue superado por Barracas Central. En un punto, todos jugadores a favor del “Millonario”, pero esté se olvidó de beneficiarse. Algo que la gente se acordó de gran manera en resaltar por medio de canciones que llevaban un largo tiempo guardadas en el baúl de los recuerdos.

Un River sin ideas debe enfrentar dos rivales muy duros para ingresar a la Libertadores

En lo que respecta a la tabla anual, River quedó ubicado en el tercer escalón con 52 unidades y estaría clasificando a la instancia de repechaje de la Copa Libertadores. Un modelo de competición que obliga a acortar la pretemporada, elegir rápido los refuerzos y solucionar las falencias del año anterior en tiempo récord. Además de superar a dos rivales antes de llegar a la fase de grupos.

Lo que necesita para clasificar

La primera respuesta que se desprende es que River debe avanzar de ronda en el Torneo Clausura, eliminar los rivales que tenga en el camino y alzarse como el campeón para clasificar de manera directa. Tal cual lo hizo Platense en el Torneo Apertura. Sin embargo, un equipo que lleva cuatro derrotas de forma consecutiva en el Estadio Monumental es poco probable que sea capaz de semejante hazaña.

Por otro lado, el “Millonario” podría ingresar de manera directa en caso de que Rosario Central y Boca se consagren campeones del Torneo Clausura. Esto provocaría que se libre un cupo de la tabla anual que caerá en manos del conjunto de Marcelo Gallardo. Aunque necesita ganar los partidos contra el Xeneize y Vélez para quedar ubicado en una posición de privilegio. Cualquier paso en falso, ya sea un empate o una derrota, van a reducir de manera drásticas las chances.

¿Qué pasará con Marcelo Gallardo?

La decisión de suspender la conferencia de prensa de Marcelo Gallardo es toda una señal que el clima en River no es el mejor. Muchos comentarios circularon en las redes sociales sobre una posible renuncia en la previa del Superclásico o después del mismo, pero lo cierto es que no existe una confirmación oficial alguna. Además, se debe recordar que el entrenador tiene contrato hasta diciembre.

Se estima que la continuidad o no del “Muñeco” al mando del plantel será una que se discutirá cuando los partidos del calendario se agoten y se tenga precisión de sí el equipo logró clasificarse a la Copa Libertadores del 2026 o deberá sumar minutos en una competencia menor como es la Copa Sudamericana. Un certamen que no disputa desde la temporada 2014, cuando se coronó campeón frente a Atlético Nacional de Colombia.



