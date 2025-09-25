Condenaron a un chofer de aplicaciones por abusar sexualmente de su hija de 14 años y de otros dos familiares

Condenaron este jueves a 12 años de prisión a un hombre de 36 años por abuso sexual a su hija de 14 años y a otras dos familiares. El condenado fue detenido en marzo de este año, después de que su descendiente le narrara a su madre reiteradas violaciones. Su testimonio permitió además a otras dos familiares contar su caso. El implicado reconoció los hechos por lo que fue calificado como "violador serial" por la defensa de las víctimas.

La investigación constató que los ataques sexuales ocurrieron entre 2013 y 2025, un lapso en el que el culpable cometió abusos determinados como "gravemente ultrajantes" y con acceso carnal, donde aprovechó su posición de poder frente a las afectadas y ejerció violencia de género.

Tras haber reconocido los abusos, la abogada de las particulares damnificadas, Fernanda Alaniz, lo calificó de "violador serial" y reconoció que "esperábamos una condena de 12 o 15 años" para el acusado.

Hasta donde se sabe, existen al menos otras cinco denuncias en su contra, motivo por el que, en el caso de comprobarse esos acontecimientos, se espera que enfrente nuevos juicios y, si es condenado, "se unificarían las penas", sostuvo la letrada.

La defensa de las acusadas denunció "patrón de abusos"

Los hechos se desarrollaron entre 2013 y 2025 en la ciudad de Córdoba. El fiscal de Instrucción de Delitos contra la Integridad Sexual, Juan Ávila Echenique, ordenó la prisión preventiva del acusado apenas se hizo la denuncia, quien se desempeñaba como chofer de una aplicación de transporte, aunque los delitos no estuvieron vinculados con su actividad laboral.

Durante las investigaciones, Alaniz calificó al hombre como un "depravado sexual" y un "violador serial". "Durante los últimos 12 años cometió abusos contra niños. Los abusos se cometieron en víctimas de entre 7 y 14 años", detalló la letrada en declaraciones anteriores a los medios.

Uno de los aspectos más dramáticos del caso es que la hija del condenado soportó los abusos durante un año en el marco del régimen comunicacional "a modo de prevención de que no abusara de su hermano". "Ella temía que, si no iba a la casa de su papá, la próxima víctima fuera su hermano. En su ausencia, el depredador fuera en contra del otro niño, que es menor aún que ella", explicó la abogada Alaniz durante la investigación.

"En la cuarta investigación ya está imputado y está en etapa penal preparatoria previo a la elevación de juicio. Y la quinta acusación está en investigación", precisó. La quinta acusación involucra "un familiar directo de él", según explicó la abogada.

Con información de Noticias Argentinas

Línea 144: atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género. Por WhatsApp: +5491127716463

