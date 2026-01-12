Antes del Mundial 2026, el Presidente de la FIFA eligió su gol favorito de la historia: "Definió todo"

Infantino eligió un gol argentino.

Con la llegada de Año Nuevo, ha iniciado la cuenta regresiva hacia lo que será el Mundial 2026, en el que la Selección Argentina buscará defender el título conseguido en Qatar 2022 contra Francia. El hecho de que la cita máxima esté cada vez más cerca lleva a muchas actividades de promoción, novedades que salen semana a semana y declaraciones de sus principales protagonistas, entre los que se encuentra Gianni Infantino.

El presidente de la FIFA ha sido uno de los focos en la organización de la nueva edición de la Copa del Mundo, aunque más por las polémicas decisiones que se han tomado desde la entidad que por otros factores. Sin embargo, en esta oportunidad el empresario italiano se refirió al gol más importante en la historia de los Mundiales en medio de una conversación con sus seguidores en su cuenta de Instagram.

Ante la consulta de un usuario que le preguntó cuál era su gol favorito, Infantino recordó el tanto de Diego Armando Maradona a Inglaterra en México 1986, aquella impresionante jugada que comenzó en mitad de cancha y se convirtió en el gol del siglo en el mítico Estadio Azteca. “El segundo de Maradona contra Inglaterra. Yo no podría haber marcado un gol más bonito”, respondió sin pestañear.

Pero su respuesta no terminó ahí, ya que el dirigente de la FIFA hizo todo un análisis de lo crucial que fue el gol de “Pelusa” para el deporte. “Algunos goles son simplemente inolvidables. Para mí, es el segundo gol de Maradona con Argentina ante Inglaterra en la Copa del Mundo 1986 en México. Un momento de genialidad, creatividad y coraje que definió todo lo que es el fútbol. Un gol que no podría ser más hermoso”, agregó.

Vale la pena recordar que aquel gol vino justo después de la derrota de Argentina en la Guerra de Malvinas, por lo que las dos anotaciones de Diego tuvieron un peso extra para los argentinos. El gol con la mano y el gol del siglo inmortalizaron a Maradona como el héroe nacional al concretar el 2-1 sobre los ingleses, que descontaron con el tanto de Gary Lineker, pero no les alcanzó y quedaron eliminados en cuartos de final, mientras que la “Albiceleste” siguió su camino hacia la que sería su segunda consagración en la Copa del Mundo.

Maradona anotó 5 goles en México 1986.

¿Cuándo se juega el Mundial 2026?

La Copa del Mundo, organizada por Estados Unidos, Canadá y México, se disputará del 11 de junio al 19 de julio, día que se disputará la gran final en Nueva Jersey. Será la primera edición con un total de 48 selecciones repartidas en 12 grupos, de los cuales la Selección Argentina es cabeza de serie del Grupo J, que comparte con Argelia, Austria y Jordania.