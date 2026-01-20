En un escenario crítico para el comercio en Río Gallegos, el presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Afines de dicha localidad, Leandro Fadul, aseguró que "el comerciante hoy tiene que elegir qué pagar: sueldos, impuestos o proveedores".

Uno de los datos más alarmantes es la fuerte retracción del consumo. Fadul detalló que rubros como la hotelería y la gastronomía registran caídas de hasta el 60%. A este escenario se suma el fuerte incremento de los costos, especialmente laborales, que redujo la rentabilidad a niveles mínimos e incluso generó pérdidas. "Estamos viviendo una nueva realidad, con niveles mínimos de venta y costos operativos que no dejan margen de utilidad", señaló, al tiempo que advirtió que muchas empresas ya operan directamente en pérdida.

Según explicó el representante del sector, la situación no es nueva, pero se agravó tras un segundo semestre en el que el sector advirtió a las autoridades sobre lo que se venía. "Lo veníamos diciendo desde el año pasado y lamentablemente hoy se confirma con cierres definitivos", sostuvo en diálogo con El Diario Nuevo Día. Además, remarcó que existe una coincidencia total con el gremio mercantil: "Si cae el comercio, caen los puestos de trabajo. En eso estamos completamente alineados".

El dirigente también se refirió a los desafíos externos que enfrenta el comercio tradicional. Mencionó la competencia del comercio electrónico internacional, el crecimiento de la informalidad a través de redes sociales y la asimetría cambiaria que incentiva las compras en Chile. A esto se suma la caída de la actividad en sectores clave como la obra pública, las represas y la actividad petrolera, que históricamente sostenían el consumo local. "Nuestra base de clientes está golpeada y eso se nota en cada rubro", afirmó.

Crisis comercial en Río Gallegos: avanza el pedido de emergencia ante diputados

Frente a la crisis, cámaras empresariales y comerciales comenzaron una serie de reuniones con legisladores para avanzar en el tratamiento de una ley que declare la Emergencia Comercial, Productiva y PYME en la provincia. En esa línea, el sector impulsó la conformación de una mesa multisectorial que reúne a cámaras de comercio, construcción, hotelería, estaciones de servicio, minería y al Sindicato de Empleados de Comercio.

El principal reclamo es la sanción de una Ley de Emergencia Comercial que permita "dar oxígeno" a las empresas. Entre los puntos centrales se encuentra la suspensión inmediata de ejecuciones fiscales y embargos por parte de ARCA (ex AFIP). "Tenemos casos de embargos por deudas de apenas dos semanas, que inmovilizan fondos destinados a sueldos", alertó.

A esto se suma la caída de la actividad en sectores clave como la obra pública, las represas y la actividad petrolera, que históricamente sostenían el consumo local. "Nuestra base de clientes está golpeada y eso se nota en cada rubro", afirmó. "No estamos pidiendo un salvataje. Lo que pedimos es que nos saquen la pata de la cabeza para poder adaptarnos a este nuevo escenario", apuntó el representa comercial, quien confirmó que ya mantuvieron reuniones con distintos bloques legislativos y esperan avances concretos en febrero.