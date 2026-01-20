Nuevo accidente de tren en España: hay al menos 20 heridos

Apenas dos días después del choque de trenes que conmocionó al mundo, España es escenario de un nuevo accidente catastrófico. Al menos 20 personas resultaron heridas después de que una gormación chocara contra un muro de contención que había caído a la vía en la provincia de Barcelona, según informó Protección Civil de la Generalitat, el gobierno de la región de Cataluña, en el noreste de España.

El tren impactó entre las poblaciones de Sant Sadurní d'Anoia y Gelida, a unos 40 kilómetros de Barcelona. Hasta el lugar del accidente se han desplazado una quincena de ambulancias y once dotaciones de los bomberos.

"Hemos establecido una zona de seguridad, apuntalado el muro de contención y el tren para estabilizarlos. Trabajamos evacuando a los heridos fuera de la zona caliente para ser atendidos por el Servicio de Seguridad. También ha sido necesario extraer a una de las personas que estaba en el interior del convoy", subrayaron los bomberos de Catalunya en redes sociales.



Noticia en desarrollo