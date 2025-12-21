Crisis económica y laboral: organizaciones de Chaco denuncian ajuste y le exigen respuestas a Zdero

A pocos días para que termine el año, la Multisectorial de los Trabajadores de la provincia del Chaco presentó documentos formales ante los tres poderes del Estado, exigiéndole respuestas al gobernador Leandro Zdero frente a la grave crisis social, laboral y económica.

En un escenario creciente de tensiones económicas y financieras, organizaciones sindicales, sociales y de derechos humanos denuncian que las políticas de ajuste y el ahogamiento presupuestario provocan la pulverización del salario, pérdida de puestos de trabajo, deterioro de la protección social y aumento de la pobreza.

Entre los principales reclamos, las organizaciones exigieron la declaración y tratamiento urgente de la emergencia alimentaria, productiva y pediátrica; la protección integral de las personas con discapacidad frente a recortes de prestaciones, medicamentos y terapias; la defensa de las infancias ante el desmantelamiento de programas de cuidado y protección; y el resguardo de jubilados y pensionados.

Asimismo, reclamaron salarios dignos y paritarias, especialmente para el sector público; políticas efectivas de prevención de la violencia de género; el respeto a los derechos de los pueblos originarios y a los procesos de memoria, verdad y justicia; y garantías democráticas para la protesta social, la organización sindical y la libertad de expresión.

En ese marco, expresaron su rechazo al proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno de Javier Milei al considerar que profundiza la precarización del empleo, debilita la negociación colectiva y vulnera derechos consagrados en la Constitución, en particular el artículo 14 bis, que garantiza el trabajo con derechos, el salario digno y la libertad sindical.

Reclamos de organizaciones de Chaco a Zdero: RIGI y proyectos de Legislatura

Otro de los puntos señalados por las organizaciones fue la necesidad de revisar los efectos de la adhesión al RIGI, advirtiendo sobre el riesgo de profundizar la dependencia del capital externo, debilitar las economías regionales y afectar a pequeñas y medianas empresas chaqueñas.

Además, exigieron que la Legislatura del Chaco asuma su rol constitucional de control sobre el Poder Ejecutivo, trate de manera urgente los proyectos de emergencia presentados y rechace toda iniciativa que implique retrocesos en derechos sociales, laborales y previsionales.

En relación con el Poder Ejecutivo, reclamaron la apertura inmediata de instancias reales de diálogo social y negociación colectiva, y advirtieron sobre el uso de mecanismos represivos frente a la protesta social. En tanto, solicitaron al Poder Judicial que garantice el pleno respeto de los derechos constitucionales y actúe ante situaciones de vulneración grave de derechos.