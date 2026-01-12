Se espera que el primer tramo del tercer carril sea inaugurado el 4 de febrero

El Gobierno de la provincia de Santa Fe activó el miércoles los trabajos nocturnos de reparación de la Autopista Rosario–Santa Fe en dos tramos entre la Ciudad capital y Santo Tomé.

Las obras que demandarán labores en por lo menos tres meses, incluirá una reducción parcial de la calzada, por lo que se instó de manera oficial a consultar el cronograma de afección.

"Mientras estemos repavimentando se realizará una reducción parcial de la calzada, así que pedimos que quienes transitan en horario vespertino respeten la señalización y al personal que ordena el tránsito", subrayó el administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Pablo Seghezzo.

Autopista Rosario–Santa Fe | Redución de carriles por obras confirmada: tramos, días y horarios

Desde la DPV señalaron que el primer tramo se intervendrá la mano que va de Santa Fe a Rosario, en los carriles lento y rápido, entre el Km. 152 y 156. En dicho tramo, hasta Santo Tomé, se realizarán reparaciones, sellado de fisuras, texturizado y colocación de una microcarpeta asfáltica.

En el segundo tramo, que se trabajará con normalidad, durante el día, se intervendrá la mano que va de Rosario a Santa Fe, en los carriles lento y rápido, entre el Km. 116,5 y 118,5, con la reconstrucción de la calzada, mediante un reciclado en 30 cm. de espesor, la construcción de capas especiales con agregado de distintos materiales, base asfáltica en 4 cm de espesor y terminar con la carpeta asfáltica en 3 cm de espesor.

Los trabajos fueron licitados por Autopista y adjudicados a la empresa Inar Vial S.A., con un presupuesto oficial de 2.475 millones de pesos.

Desde la Provincia recordaron, además, que los trabajos desarrollados para la construcción del tercer carril de la Autopista 01, a lo largo de 16,5 kilómetros entre Rosario y San Lorenzo, ya alcanzaron un 85 % de avance en lo que representa una obra clave en la región para las terminales portuarias y el acceso norte de Rosario.

Con la finalización de la construcción del nuevo carril en la mano descendente de la AP01, que va desde Santa Fe hacia Rosario, se prevé terminar en febrero la construcción completa del carril que se anexó en la mano ascendente.

Se espera que el primer tramo del tercer carril sea inaugurado el 4 de febrero y que, ese mismo día, se licite el segundo tramo, que abarcará otros 17,5 kilómetros desde San Lorenzo hasta la intersección con Ruta 91, en el desvío de tránsito pesado del acceso a Timbúes.