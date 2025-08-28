Chau insomnio: el snack rico en magnesio que hay que comer para dormir mejor, según una nutricionista.

Hay un snack rico en magnesio que podés comer todas las noches para combatir el insomnio y dormir mejor, según expertos en nutrición. Este snack contiene magnesio, un mineral clave para mejorar la calidad del sueño, relajar el sistema nervioso y bajar el estrés.

Nuestra calidad de sueño depende, en gran medida, de la alimentación que sigamos. Este snack en particular además de ser saludable, es delicioso y recomendado por nutricionistas. Maddie Pasquariello, nutricionista, conversó con Real Simple y reveló cómo preparar este snack para comer antes de ir a dormir.

"El magnesio es uno de los minerales y electrolitos más abundantes en el cuerpo”, explica Pasquariello. Regula muchas funciones biológicas, como la producción de energía, la salud inmunológica, la regulación de la inflamación, el transporte celular, el desarrollo del ADN y la salud ósea.

"Aunque el magnesio puede ayudar a regular esas cuestiones, no siempre es la ingesta de magnesio la culpable de los problemas de sueño”, aclara Pasquariello. Y explica que el estrés, niveles intensos de actividad física, entre otras cosas, también pueden afectar negativamente la calidad del descanso.

"Aún así, para la mayoría de las personas no hay desventaja en consumir un snack o bebida rica en magnesio antes de acostarse y ver cómo se sienten. El ritual de hacerlo puede ayudar al cuerpo a prepararse para un estado de descanso", sostiene.

Cuál es el snack rico en magnesio que hay que comer antes de ir a dormir

Pasquariello recomienda comer un dátil sin carozo con una cucharada de manteca de semillas de zapallo y una pizca de sal opcional. La manteca de semillas de zapallo, y las semillas de zapallo en general, aportan una buena cantidad de magnesio, dice la experta. Si no la conseguís, puede ser también mantequilla de maní o de almendras, también ricas en magnesio.

“Mientras tanto, los dátiles contienen fibra, además de otros micronutrientes como vitaminas del grupo B, potasio y algo de magnesio”, dice Pasquariello. La proteína y la fibra de este snack pueden ser especialmente útiles para calmar el hambre antes de dormir, lo que también puede dificultar conciliar el sueño.

Para prepararlo, cortá un dátil a la mitad (previamente lavado), untá una capa fina de manteca de semillas de zapallo dentro del dátil, agregá una pizca de sal para darle más sabor (opcional) y listo. “Para asegurarte de tener siempre este snack a mano, considerá preparar varios dátiles rellenos con manteca de semillas de zapallo con anticipación y guardarlos en la heladera", cierra la experta.