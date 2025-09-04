"Otra Argentina es posible": el gobernador Ricardo Quintela respaldó al Movimiento Nacional Sindical Peronista

Durante la jornada del miércoles, el gobernador Ricardo Quintela se reunió en la Residencia Oficial con Hugo Benítez, secretario general de la Asociación Obrera Textil (AOT) y presidente del Movimiento Nacional Sindical Peronista, y con representantes de la Unión de Trabajadores de Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA), quienes vinieron a presentar oficialmente el Movimiento Nacional Sindical Peronista en la provincia.

A través de sus redes sociales, el primer mandatario riojano destacó: "Recibí a compañeros y compañeras del ámbito sindical, con quienes compartimos una charla sobre la dura situación que vive el país, y cómo eso afecta a cada trabajador y trabajadora que representan".

"También me presentaron una nueva propuesta que busca construir una alternativa para el futuro, el partido TRABAJAR. Me contaron sobre sus ideas para incluir a las juventudes, generar oportunidades laborales y facilitar el acceso a la vivienda", concluyó el gobernador en su comunicado.

Tras el encuentro, Hugo Benítez y Domingo Bruno, integrante del Consejo Directivo de UTHGRA, destacaron: “Vinimos a La Rioja con compañeros de varios gremios para hacer el lanzamiento de la mesa regional de este nuevo partido, justamente por lo que significa esta provincia como ícono del peronismo”. Señalaron además que “este es el puntapié inicial de un gran recorrido federal que realizaremos en todo el país para organizar la mesa regional”.

Los dirigentes resaltaron su satisfacción por haber compartido la reunión con el gobernador, a quien consideran un referente: “Nos explicó su proyecto de gobierno y queríamos tenerlo como presidente del Movimiento Nacional Justicialista. Vamos a seguir apoyándolo y acompañando, poniéndonos a disposición para todo lo que necesite en la provincia. Está haciendo una muy buena gobernación y realmente gobierna para el pueblo riojano”.

La situación de la industria

En cuanto a la situación de la industria textil, Benítez advirtió que “Argentina atraviesa un momento crítico, incluso en La Rioja, donde los empresarios habían realizado grandes inversiones en tecnología. La llegada del gobierno de Milei afectó al sector, con más de 4.000 puestos de trabajo perdidos y 8.000 suspensiones, y nuestra provincia no escapa a esta realidad”.

Por su parte, Bruno agregó: “No hay consumo, no hay dinero en la calle, lo que perjudica tanto a la industria como al comercio, que ha perdido muchas fuentes de trabajo”. Sandra Barrionuevo, secretaria de Asistencia Social de UTHGRA, puntualizó que conversaron con el gobernador sobre la situación de cada gremio, destacando que “el sector gastronómico enfrenta una baja significativa en afiliados y recaudación; estamos viviendo un momento muy complicado”.

Gustavo Vila, secretario Administrativo de Actas del Sindicato de Carga y Descarga, explicó que el encuentro también sirvió para comunicar el lanzamiento de un nuevo partido nacional y la conformación de su mesa en seis provincias, entre ellas La Rioja. Destacó la creación de una Secretaría de Juventud, enfocada en atender la problemática de los jóvenes y trabajar en políticas públicas para su desarrollo.

Finalmente, Sol Lucía Sartur, de la Secretaría de Asistencia Social de UTHGRA, informó que este jueves se realizará en La Rioja el primer taller de jóvenes. “Con el gobernador compartimos muchas ideas para reducir la distancia entre la política de Buenos Aires y el resto de las provincias, y enfocar una mirada federal”, concluyó.