Nuevas entradas para Los Ángeles Azules en el Movistar Arena 2026: precios y fechas de cuándo tocan

Los Ángeles Azules llegan a Argentina.

Los Ángeles Azules regresan a la Argentina con una gira que celebra un recorrido artístico único y una historia que marcó a generaciones enteras en toda Latinoamérica. Dueños de un sonido que trascendió fronteras y atravesó distintas épocas, la agrupación mexicana se convirtió en un símbolo de la cumbia romántica, llevando sus melodías a escenarios de todo el mundo y manteniendo siempre una conexión profunda con el público.

Con clásicos que forman parte del ADN musical del continente, entre los que se destaca Cómo Te Voy a Olvidar, El Listón de Tu Pelo, Mi Niña Mujer y 17 Años, su música sigue sonando en fiestas, radios, playlists y celebraciones familiares y de amigos, consolidando un legado popular que se renueva generación tras generación.

En los últimos años, la banda demuestra su vigencia colaborando con artistas de diversos géneros, desde figuras del pop y la música urbana hasta referentes del folklore latino. Esta apertura les permitió expandir su lenguaje sin perder identidad, acercándose a nuevos públicos y reafirmando su lugar como una de las bandas más representativas de la música latina.

Cuándo tocan Los Ángeles Azules

La banda anunció un reencuentro con el público argentino el 27 de mayo en el Quality Arena de Córdoba, el 29 (agotado) y 30 de mayo (nueva fecha) en el Movistar Arena de Buenos Aires y el 31 de mayo en el Metropolitano de Rosario.

Por dónde sacar entradas y precios para Los Ángeles Azules

Las entradas para la segunda noche en el Movistar Arena de Buenos Aires estarán disponibles desde el día viernes 9 de enero a las 13 horas a través de Movistararena.com.ar . Con todos los medios de pago y 6 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito Santander. Aún no se dieron a conocer los precios de las entradas .

En el caso del Quality Arena de Córdoba, las entradas están disponibles en la página de Ticketek. Los precios se encuentran entre $70.000 y $100.000.

En Rosario los tickets dispobles en Entradafan con precios de $179.000 a $254.000

Historia de Los Ángeles Azules

Los Ángeles Azules es una agrupación de cumbia mexicana, fundada inicialmente por cuatro de ocho hermanos conocidos como la Familia Mejía Avante en 1976. Hasta la fecha como agrupación han lanzado veintidós álbumes de estudio, cuatro discos en vivo y siete álbumes recopilatorios. Han vendido entre 30 y 40 millones de copias alrededor de todo el mundo. Dentro de sus colaboraciones se encuentran participaciones con: Carla Morrison, Lila Downs,​ Natalia Lafourcade, Ha*Ash,Gloria Trevi,​ Miguel Bosé, Yuri,​ Julieta Venegas, Nicki Nicole, Abel Pintos, entre otros.

La banda lleva décadas de éxitos.

Además, se convirtieron en la primera agrupación mexicana en ingresar al prestigioso Billion Views Club de YouTube al alcanzar un billón de reproducciones del video Nunca es Suficiente Feat. Natalia Lafourcade. Meses más tarde, el vídeo de Mis Sentimientos feat. Ximena Sariñana alcanzó a su vez la codiciada cifra, convirtiendo a Los Ángeles Azules en el único grupo mexicano en tener dos vídeos rebasando el billón de views en YouTube.