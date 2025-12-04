Reserva Natural Ciudad Evita: quién es la primera guardaparque nombrada en La Matanza

La Reserva Natural Ciudad Evita acaba de designar, por primera vez, a una mujer para ocupar el rol de guardaparque. Se trata de Elida Olga Phillipp, vecina del partido de La Matanza y referente de la lucha comunitaria que desde hace años trabaja para proteger este predio de más de 700 hectáreas.

La protección del área se formalizó en 2015, cuando el Honorable Concejo Deliberante otorgó a este territorio la categoría de reserva natural.

Desde ese momento, numerosas organizaciones vecinales y ambientales impulsaron campañas para garantizar la preservación del ecosistema. Entre esos reclamos, la figura de un cuidador oficial aparecía como una necesidad para ordenar, controlar y defender el espacio. Hoy, le toca a Elida ser la primera guardaparque del lugar.

Phillipp aseguró que su misión diaria es cuidar un ambiente de enorme valor natural. “Este lugar es una maravilla: tenemos más de 120 especies de aves, zorros, lagartos overos, liebres, mariposas monarca y una biodiversidad increíble”, explicó en diálogo con medios locales.

Su tarea no se limita solo a la vigilancia del predio: también deberá trabajar activamente en educación ambiental en consonancia con los visitantes sobre la importancia de no contaminar ni alterar los ecosistemas.

La nueva guardaparque destacó que su nombramiento no es un logro individual, sino el resultado del esfuerzo de los vecinos de Ciudad Evita. “La lucha para cuidar la reserva no es solo mía. Los vecinos vienen trabajando hace muchísimo tiempo para preservar este lugar”, afirmó.

Además, otra parte fundamental de su rol es acompañar las visitas guiadas que realizan escuelas, profesorados, organizaciones sociales y personas interesadas en conocer la reserva.

La contaminación, la principal amenaza de la Reserva Natural Ciudad Evita

La guardaparque advirtió que las principales amenazas para la Reserva Natural Ciudad Evita continúan siendo la contaminación y los incendios intencionales. “El tema de la basura es gravísimo. Mucha gente no dimensiona el daño que causa tirar residuos en un área como esta. Y cuando prenden fuego basura, el impacto es aún peor”, alertó.

Por otro lado, en conjunto con los Bomberos Voluntarios de La Matanza se está trabajando en la implementación de un sistema de senderos señalizados para facilitar el ingreso de equipos de emergencia en caso de incendios.

“Esto permitiría que los camiones de bomberos entren rápido y sin perderse. Muchas veces los vecinos logramos contener focos pequeños, pero cuando el fuego se descontrola, necesitamos respuestas inmediatas”, cerró Phillipp.