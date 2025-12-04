Cómo compartir tu Wrapped de Spotify en WhatsApp

Como cada fin de año, miles de usuarios salen a mostrar sus estadísticas musicales en redes.

El Spotify Wrapped 2025 ya está disponible y, como cada fin de año, miles de usuarios salen a mostrar sus estadísticas musicales en redes. Compartir tus datos no solo es parte del ritual, sino también una forma divertida de comparar gustos con amigos y contactos. Por eso, acá te contamos las maneras más simples y rápidas de publicar tus diapositivas, tu resumen final y hasta tu playlist personalizada, todo siguiendo los pasos que la app ofrece y sin vueltas.

Lo más importante: podés compartir absolutamente todo, desde cada historia animada hasta la lista de canciones más escuchadas del año. Spotify habilitó opciones internas y externas, así que vas a poder publicarlo en Instagram, WhatsApp, X, o incluso mandarlo por mensaje privado dentro de la app.

Compartir cualquier diapositiva del Wrapped

El Wrapped se reproduce como una secuencia de historias. Cada diapositiva tiene animaciones, y recién cuando terminan aparece el botón “Compartir esta historia” en la parte inferior. Al tocarlo, se abre el menú nativo de tu celular con todas las opciones disponibles.

Entre las alternativas más usadas vas a encontrar:

Subir la historia directo a Instagram.

Enviarla por WhatsApp o Telegram.

Compartirla en cualquier otra app instalada.

Mandarla a un contacto de Spotify como mensaje privado.

Además, Spotify incluye la opción “Descargar”, que guarda la diapositiva en tu teléfono para que la puedas usar después como imagen en cualquier plataforma.

Compartir el resumen final del Wrapped

Al terminar todas las historias aparece la clásica tarjeta de resumen. Ahí podés deslizar para elegir la combinación de colores que más te guste y, cuando estés conforme, tocar “Compartir”. Con eso vas directo al menú para publicarla en redes sociales, apps de mensajería o descargarla para usarla donde quieras.

Podés mostrar tu Wrapped 2025 sin complicarte.

Dentro de la sección Wrapped también vas a encontrar un apartado llamado “Especialmente para vos”, donde aparece la playlist de tus canciones más escuchadas del 2025, ideal si no la guardaste durante la experiencia.

Para compartirla, solo tenés que abrir la playlist y tocar el botón “Compartir” como en cualquier otra lista de reproducción. Desde ahí podés enviarla a tus contactos, copiar el enlace o publicarla en tus redes.

Con estos pasos, podés mostrar tu Wrapped 2025 sin complicarte y sumarte a uno de los momentos más esperados del año para los amantes de la música.