Receta sin harina y sin azúcar de postre fit: solo 3 ingredientes y se hace en minutos.

Existe una receta sin harinas y sin azúcar para preparar un postre fit delicioso y saludable, con tan solo tres ingredientes. Si querés saciar tus antojos dulces sin comprometer tu salud para el desayuno y/o la merienda, esta receta te va a encantar. Además, es muy fácil de preparar.

La ventaja de este postre es también que podés prepararlo en air fryer, microondas o en horno. Para reemplazar la harina, vamos a utilizar yogur natural (puede ser sin azúcar y/o sin lactosa), y para endulzarlo, stevia (un endulzante que se consigue en dietéticas). También podés usar el endulzante que más te guste. La receta fue compartida por Mona Bouchon, creadora de contenido sobre recetas ricas saludables.

Receta sin harina y sin azúcar de postre fit saludable

Ingredientes

2 manzanas grandes peladas (aprox 250 gr)

2 huevos

2 cdas grandes de yogurt griego sin azúcar

Opcional: stevia a gusto

Preparación