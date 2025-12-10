Temblor de magnitud 5,8 sacude amplia zona de Colombia

FOTO DE ARCHIVO. Fachada del edificio del Servicio Geológico Colombiano en Bogotá

Un temblor de magnitud 5,8 sacudió el miércoles una amplia región del centro y noreste de Colombia sin causar víctimas ni daños materiales de consideración, informó el Servicio Geológico Nacional.

El epicentro del sismo se ubicó cerca del municipio de Los Santos, en el departamento de Santander, a una profundidad de 150 kilómetros.

Un temblor de esa intensidad puede provocar daños en zonas densamente pobladas, según los expertos.

En las regiones sacudidas por sismo están ubicadas varias ciudades, incluida la capital Bogotá, y existen actividades de agricultura, ganadería y minería que no fueron afectadas, de acuerdo con el reporte inicial de la gubernamental Unidad para la Gestión del Riesgo.

Los sismos son relativamente frecuentes en diferentes regiones de Colombia. El temblor se sintió en varias ciudades del centro y suroeste del país de 50 millones de habitantes.

La región cafetera del centro del país sudamericano fue sacudida en enero de 1999 por un terremoto de magnitud 6,2 que dejó 1.230 personas muertas, cerca de 5.000 heridos y 250.000 damnificados, en la que fue la peor tragedia natural de Colombia en la historia reciente.

(Luis Jaime Acosta)