Los recortes de fondos dejan a la oficina de derechos humanos de la ONU en modo de supervivencia

El responsable de derechos humanos de Naciones Unidas dijo el miércoles que su oficina se encuentra en "modo de supervivencia" debido a los importantes recortes de financiación de los donantes mundiales, mientras aumentan las violaciones de derechos y las necesidades en las zonas afectadas por conflictos.

"Nuestros recursos se han reducido drásticamente, al igual que la financiación de las organizaciones de derechos humanos -incluidas las de base- en todo el mundo. Estamos en modo de supervivencia", declaró a la prensa el alto comisionado de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).

La ACNUDH tiene 90 millones de dólares menos de financiación de los que necesitaba este año, lo que se ha traducido en un recorte de 300 puestos de trabajo, con un impacto directo en el trabajo de la oficina, dijo Turk.

"Ha habido que recortar trabajos esenciales, incluyendo los relacionados con Colombia, República Democrática del Congo, Myanmar, Túnez y otros países, en un momento en que las necesidades aumentan", dijo Turk.

Dijo que se han reducido las visitas a países de los relatores especiales de la ONU, que son expertos independientes, así como las misiones de investigación de los órganos de determinación de los hechos, mientras que los diálogos con los Estados sobre su cumplimiento de los tratados de derechos humanos de la ONU han tenido que posponerse, y el número de exámenes de estados partes ha caído de 145 a 103.

"Todo esto tiene amplias repercusiones en los esfuerzos internacionales y nacionales para proteger los derechos humanos", dijo Turk.

