Renovación de pañales PAMI: cada cuánto tenés que hacer el trámite

La renovación del beneficio la tenés que hacer cada seis meses.

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) ofrece pañales gratuitos de manera mensual, pero para mantenerlo activo, el trámite de renovación es obligatorio. Acá te contamos los plazos, los pasos a seguir y toda la información que necesitás para gestionarlo sin problemas.

PAMI: cada cuánto hay que renovar el servicio de pañales

La renovación del beneficio de Higiénicos Absorbentes Descartables (H.A.D.) debe hacerse cada seis meses. Este plazo es fijo y corre desde el momento en que te incorporás al programa o desde tu última renovación. Si ya estás recibiendo los pañales, tenés que estar atento a la fecha de vencimiento de tu orden actual para gestionar la nueva a tiempo.

Por ejemplo, los afiliados que empezaron a recibir las entregas en junio deben renovar su Orden Médica Electrónica (OME) antes del 30 de noviembre para continuar con el servicio sin interrupciones. En cambio, si te sumaste al programa después del 1° de junio, no tenés que hacer ningún trámite por ahora: tu renovación corresponderá a los seis meses exactos desde que ingresaste.

¿Cómo renovar los pañales de PAMI? El paso a paso

El proceso de renovación es sencillo y está pensado para que los afiliados no tengan que hacer trámites largos ni complicados. Solo tenés que seguir estos pasos:

Solicitá la orden a tu médico de cabecera: Concretña un turno con tu médico y pedile que emita la Orden Médica Electrónica (OME) correspondiente. No es necesario que presentes una receta electrónica previa. Asegurate de que la orden se cargue correctamente: Verificá que tu médico complete y envíe la OME a través del sistema de PAMI. Esta gestión es fundamental para que tu proveedor pueda procesar y programar las entregas. No necesitás hacer más trámites: Una vez que la OME está emitida y cargada en el sistema, el trámite de renovación queda completo. PAMI y su proveedor se encargan del resto.

Entrega y cantidad de pañales: ¿qué recibirás?

Cada afiliado recibe 90 unidades de pañales por mes, que se entregan directamente en el domicilio registrado. La distribución está a cargo de la empresa Urbano Express, cuyos repartidores deben estar debidamente identificados con credencial y uniforme. Cualquier persona mayor de 18 años puede recibir el pedido en la dirección indicada, lo que facilita la logística para las familias.

Si la cantidad estándar de 90 unidades no alcanza para cubrir las necesidades del afiliado, existe la posibilidad de solicitar un aumento. En esos casos, el pedido debe ser evaluado y autorizado por las autoridades centrales de PAMI.

Tu médico debe emitir la orden electrónica sin necesidad de receta.

Recomendaciones clave para no tener problemas

Para asegurar que la entrega de los pañales sea siempre oportuna y sin contratiempos, tené en cuenta estas recomendaciones:

Mantené tus datos actualizados: Es fundamental que tu dirección, teléfono y correo electrónico estén correctos en el sistema de PAMI. Cualquier error puede demorar o suspender la entrega.

Cuidado con las estafas: PAMI y la empresa de reparto nunca te van a pedir datos personales, bancarios o claves por teléfono. Si recibís una llamada sospechosa, no des información y reportala inmediatamente.

Ante cualquier duda, contactate: Si tenés problemas con la entrega o con el trámite de renovación, podés comunicarte al 138 (PAMI Escucha y Responde) o acercarte a la agencia PAMI más cercana para recibir asesoramiento directo.

Mantener la renovación al día es simple y te garantiza el acceso continuo a un beneficio esencial para la calidad de vida de muchos afiliados.