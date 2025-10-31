Credenciales PAMI vigentes en noviembre 2025: cuáles podés usar

La credencial digital está disponible en la aplicación "Mi PAMI".

Si sos afiliado al PAMI, es crucial que conozcas qué credenciales son válidas para acceder a todos los beneficios. Te contamos todo lo que necesitás saber para gestionar tus prestaciones sin inconvenientes durante este mes.

Credenciales vigentes confirmadas para noviembre 2025

El PAMI ha establecido que varias modalidades de credenciales son aceptadas actualmente. Esta flexibilidad permite que los afiliados elijan la opción que mejor se adapte a sus necesidades y posibilidades.

Credencial Digital en "Mi PAMI"

La aplicación oficial "Mi PAMI" se ha convertido en la herramienta más moderna y práctica para llevar tu credencial. Podés acceder a ella desde tu celular en cualquier momento, sin necesidad de imprimirla. Es completamente segura y se actualiza automáticamente.

Credencial Provisoria con Código QR

Si preferís una versión impresa, podés descargar esta credencial desde el sitio web oficial de PAMI. Es fundamental que verifiques que incluya el código QR, ya que esta característica es indispensable para su validez. Si tenés una versión anterior sin QR, deberás generar una nueva.

Credencial Ticket de Autogestión

Para quienes prefieren el trámite presencial, pero rápido, esta opción está disponible en las terminales de autogestión de las Unidades de Gestión Local (UGL). Solo necesitás acercarte a alguna de estas sedes y seguir las instrucciones en pantalla.

Si tenés la credencial plástica antigua, podés usarla sin problemas.

Credencial Plástica Tradicional

Aunque el PAMI ya no distribuye esta versión física, si todavía conservás la tuya en buen estado y con información legible, podés seguir utilizándola sin problemas para todas tus gestiones.

¿Por qué es fundamental tener tu credencial al día?

Tu credencial PAMI es mucho más que un simple documento de identificación dentro del sistema. Esta tarjeta es tu llave de acceso a una amplia gama de servicios médicos y prestaciones que la obra social ofrece de manera gratuita a sus más de 5 millones de afiliados.

Sin una credencial vigente, podrías enfrentar dificultades para realizar trámites, retirar medicamentos con cobertura total o acceder a turnos médicos. Por eso, mantenerla actualizada es esencial para garantizar una atención continua y sin complicaciones.

¿Cómo actualizar tu credencial si no es vigente?

El proceso para actualizar tu credencial es simple y gratuito. Si descubrís que tu documento actual no se encuentra entre los modelos vigentes, podés solucionarlo rápidamente de dos maneras:

A través de la página web oficial de PAMI, donde encontrarás las opciones para descargar las versiones actualizadas. O mediante la aplicación "Mi PAMI", disponible para iOS y Android, que te permitirá generar tu credencial digital inmediatamente.

Las credenciales provisorias con QR siguen siendo totalmente válidas.

Beneficios de tener tu credencial actualizada

Contar con una credencial vigente te permite acceder a numerosos beneficios: retirar medicamentos con cobertura del 100% en farmacias adheridas, gestionar turnos médicos de manera ágil, realizar trámites en línea sin desplazamientos, consultar tu historia clínica completa, y acceder a programas especiales como el plan odontológico gratuito o la entrega de pañales a domicilio.