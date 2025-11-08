PAMI: cómo recibir pañales gratis en tu casa durante noviembre 2025

Tu médico de cabecera debe emitir la orden médica electrónica correspondiente.

Para los adultos mayores que requieren cuidados especiales, los pañales descartables representan un insumo de primera necesidad con un costo mensual significativo. Por suerte, el Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI) continúa durante noviembre de 2025 con la entrega gratuita y a domicilio de este producto, un alivio económico y logístico fundamental para miles de jubilados, pensionados y sus familias. Te contamos todo lo que necesitás saber para acceder a este beneficio.

¿Quiénes pueden solicitarlo?

Este beneficio está dirigido a todos los afiliados al PAMI que tengan una condición de salud que justifique el uso de pañales descartables. No es un recurso automático; para recibirlo, es indispensable contar con una prescripción médica que certifique esta necesidad. Está pensado especialmente para personas con movilidad reducida, incontinencia o que se recuperan de una cirugía, garantizando su dignidad y comodidad.

¿Cuál es el paso a paso para gestionar el trámite?

El proceso es sencillo y se centraliza en la figura del médico de cabecera. Estos son los pasos que tenés que seguir:

Obtené la Orden Médica Electrónica (OME): tu primer paso es solicitarle a tu médico tratante en el sistema PAMI que genere una OME. Esta orden digital es la que autoriza y justifica la provisión mensual de pañales. Registrá la orden: una vez que tengás la OME, deberás presentarla en la agencia PAMI de tu zona o cargarla a través del portal web oficial del instituto. En este momento, es crucial que verifiques que tus datos de contacto y domicilio estén correctos. Recibí el producto en tu casa: luego de registrar la orden, no tenés que hacer nada más. El sistema programa la entrega domiciliaria automáticamente. Una empresa distribuidora autorizada, con personal identificado, te llevará los pañales directamente a tu puerta.

¿Tengo que pagar algo por el envío?

Tené en cuenta que no debés que pagar por el envío, ya que se trata de un servicio de entrega a domicilio 100% gratuito. Está cubierto por la obra social y no se debe abonar ningún cargo extra.

¿Qué cantidad de pañales entregan?

La provisión estándar es de 90 pañales por mes. Si tu situación médica requiere una cantidad mayor, tu médico puede solicitar una ampliación, que será evaluada por el área correspondiente de PAMI.

¿Por cuánto tiempo es válida la orden?

La OME suele tener una validez de seis meses. Esto significa que, una vez activo el beneficio, recibirás los pañales mensualmente sin tener que repetir el trámite cada vez. Pasado ese período, necesitarás una nueva prescripción médica. Si cumplís con los requisitos y todavía no estás recibiendo este apoyo, no dudes en consultar con tu médico de cabecera.