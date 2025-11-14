Un joven de 22 años agredió a una niña de 7 en la intersección de Güemes y Gurruchaga, en el barrio de Palermo en CABA. El episodio quedó registrado en un video, en donde se puede ver cómo el acusado le da una patada en el abdomen a la menor de forma inesperada y espontánea frente a varios testigos.

La agresión fue denunciada de inmediato por la madre de la niña, quien presenció la escena y pidió ayuda a un oficial de la Comisaría Vecinal 14 A que se encontraba en la zona.

Las primeras intervenciones confirmaron que el joven llevaba un collar con un certificado de discapacidad y datos de contacto. Momentos después, su madre llegó al lugar y aseguró que su hijo padece retraso madurativo. La menor recibió atención médica del SAME para controlar su estado tras el golpe.

Cómo intervino la Policía tras la agresión

Luego de la denuncia de la madre de la víctima, el oficial presente demoró preventivamente al joven de 22 años mientras se recababan los datos necesarios. Los agentes constataron que el acusado es de nacionalidad venezolana y llevaba consigo la documentación vinculada al certificado de discapacidad.

La Unidad de Flagrancia Norte ordenó iniciar actuaciones por lesiones y tomar registro fotográfico del certificado de discapacidad que llevaba el acusado. También se tomó declaración a la madre de la menor agredida para avanzar con la investigación.

El caso seguirá bajo evaluación judicial mientras se analizan las circunstancias del ataque y la condición del joven involucrado.