EXCLUSIVA-EEUU ordena una mayor investigación de los solicitantes del visado H-1B

FOTO DE ARCHIVO. Imagen de ilustración de la bandera de EEUU y el formulario de solicitud de visa H-1B de EEUU

El Gobierno de Estados Unidos anunció el miércoles un aumento en la revisión de los solicitantes de visados H-1B para trabajadores altamente cualificados y un memorando interno del Departamento de Estado dice que cualquier persona involucrada en la "censura" de la libertad de expresión será susceptible de ser rechazada.

Los visados H-1B, que permiten a los empleadores estadounidenses contratar a trabajadores extranjeros en campos especializados, son cruciales para las empresas tecnológicas estadounidenses, que contratan en gran medida a trabajadores de países como India y China. Muchos de los líderes de estas empresas apoyaron a Donald Trump en las últimas elecciones presidenciales.

El cable, enviado a todas las misiones estadounidenses el 2 de diciembre, ordena a los representantes consulares estadounidenses que revisen los currículos o perfiles de LinkedIn de los solicitantes de H-1B —y de los familiares que viajarían con ellos— para ver si han trabajado en áreas que incluyen actividades como la información errónea, desinformación, moderación de contenidos, comprobación de hechos, cumplimiento y seguridad en línea, entre otras.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Si se descubren pruebas de que un solicitante ha sido responsable o cómplice de censura o intento de censura de expresiones protegidas en Estados Unidos, se debe determinar que el solicitante no es apto", en virtud de un artículo específico de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, dice el cable.

No se había informado anteriormente de los detalles de la investigación reforzada de los visados H-1B, incluida la atención prestada a la censura y la libertad de expresión.

El cable decía que todos los solicitantes de visados estaban sujetos a esta política, pero pedía una revisión reforzada para los solicitantes de visados H-1B dado que trabajaban frecuentemente en el sector tecnológico "incluyendo en redes sociales o empresas de servicios financieros implicadas en la supresión de la expresión protegida".

"Deben explorar a fondo sus historiales laborales para asegurarse de que no han participado en tales actividades", decía el cable.

Los nuevos requisitos de investigación se aplican tanto a los solicitantes nuevos como a los que repiten.

"No apoyamos que los extranjeros vengan a Estados Unidos a trabajar como censores amordazando a los estadounidenses", dijo un portavoz del Departamento de Estado, pero añadió que no hace comentarios sobre "supuestos documentos filtrados".

"En el pasado, el propio presidente fue víctima de este tipo de abusos cuando las empresas de redes sociales bloquearon sus cuentas. Él no quiere que otros estadounidenses sufran de esta manera. Permitir que extranjeros lideren este tipo de censura insultaría e injuriaría al pueblo estadounidense", dijo el portavoz.

El Gobierno de Trump ha hecho de la libertad de expresión, en particular de lo que considera la represión de las voces conservadoras en internet, uno de los ejes de su política exterior.

Con información de Reuters