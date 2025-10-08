Polémica por las declaraciones del hijo de Alfredo Casero: "No le presten plata ni a sus amigos"

Polémica por las declaraciones del hijo de Alfredo Casero.

Nazareno Casero sorprendió con una confesión que despertó polémica. Durante una charla íntima con Tatiana Schapiro para Infobae, el actor se refirió al tema del dinero entre amigos y lanzó una recomendación que muchos interpretaron como una advertencia basada en la experiencia. “Le quiero mandar un mensaje a todos los que están viendo: no presten plata, por más triste que sea la historia, ni a sus amigos ni a nadie, porque es muy probable que pierdas la plata y pierdas a un amigo”, expresó Casero, mirando a cámara.

El actor explicó que llegó a esa conclusión después de vivir situaciones incómodas. “Te das cuenta y decís: ‘El error es mío por prestar plata’. Y es: ‘No tengo plata; si querés, te doy un riñón, pero no te doy plata’. Muchas veces la gente cree que uno presta porque le sobra, y no es así”, reflexionó. Casero reconoció que lo que más le duele no es el dinero, sino la falta de empatía: “Hasta que en un momento decís: ‘¿De verdad en tantos años no pudiste ni siquiera hacer un esfuerzo para devolverme la plata?’. Y ves vacaciones, ves un viaje... y pensás: ‘¿Tengo que andar yo pidiendo lo que me deben?’”.

Luego, se sinceró sobre su propia relación con las finanzas: “He prestado lindos montos, eh. Yo soy muy del problema financiero, no económico. A veces no tengo plata líquida y tengo que salir a buscar. Tengo amigos a los que les pido y no duermo hasta devolverles. Me agarra calor, ansiedad, y estoy todo el tiempo pensando: ‘Tengo que devolverle la plata’”.

Sus declaraciones no tardaron en hacerse virales. En X (ex Twitter), los usuarios compartieron opiniones divididas: algunos lo criticaron por su dureza, mientras otros apoyaron su razonamiento. “Alguien que tiene amigos de verdad no dice eso, a un amigo se le da todo sin esperar nada a cambio”, escribió un usuario. En contrapartida, otro comentó: “A los amigos también se les devuelve. Si no hay ida y vuelta, no es amistad”.

En qué invierte Nazareno Casero

Más allá de sus reflexiones, Nazareno Casero también habló de sus pasiones y de en qué elige gastar su dinero. “El último chiche que me compré es una camioneta de 1970 para restaurar. Y compré otra camioneta para ponerle el motor, todo un quilombo en el que me metí. Mi viejo me dice: ‘Tenés dos camionetas tiradas acá, vení a poner una en marcha porque te las voy a tirar’”, contó entre risas.