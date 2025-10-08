Polémica por las declaraciones del hijo de Alfredo Casero: "No le presten plata ni a sus amigos"

Nazareno Casero sorprendió con una confesión que despertó polémica. Durante una charla íntima con Tatiana Schapiro para Infobae, el actor se refirió al tema del dinero entre amigos y lanzó una recomendación que muchos interpretaron como una advertencia basada en la experiencia. “Le quiero mandar un mensaje a todos los que están viendo: no presten plata, por más triste que sea la historia, ni a sus amigos ni a nadie, porque es muy probable que pierdas la plata y pierdas a un amigo”, expresó Casero, mirando a cámara.
El actor explicó que llegó a esa conclusión después de vivir situaciones incómodas. “Te das cuenta y decís: ‘El error es mío por prestar plata’. Y es: ‘No tengo plata; si querés, te doy un riñón, pero no te doy plata’. Muchas veces la gente cree que uno presta porque le sobra, y no es así”, reflexionó. Casero reconoció que lo que más le duele no es el dinero, sino la falta de empatía: “Hasta que en un momento decís: ‘¿De verdad en tantos años no pudiste ni siquiera hacer un esfuerzo para devolverme la plata?’. Y ves vacaciones, ves un viaje... y pensás: ‘¿Tengo que andar yo pidiendo lo que me deben?’”.
Luego, se sinceró sobre su propia relación con las finanzas: “He prestado lindos montos, eh. Yo soy muy del problema financiero, no económico. A veces no tengo plata líquida y tengo que salir a buscar. Tengo amigos a los que les pido y no duermo hasta devolverles. Me agarra calor, ansiedad, y estoy todo el tiempo pensando: ‘Tengo que devolverle la plata’”.
Sus declaraciones no tardaron en hacerse virales. En X (ex Twitter), los usuarios compartieron opiniones divididas: algunos lo criticaron por su dureza, mientras otros apoyaron su razonamiento. “Alguien que tiene amigos de verdad no dice eso, a un amigo se le da todo sin esperar nada a cambio”, escribió un usuario. En contrapartida, otro comentó: “A los amigos también se les devuelve. Si no hay ida y vuelta, no es amistad”.
En qué invierte Nazareno Casero
Más allá de sus reflexiones, Nazareno Casero también habló de sus pasiones y de en qué elige gastar su dinero. “El último chiche que me compré es una camioneta de 1970 para restaurar. Y compré otra camioneta para ponerle el motor, todo un quilombo en el que me metí. Mi viejo me dice: ‘Tenés dos camionetas tiradas acá, vení a poner una en marcha porque te las voy a tirar’”, contó entre risas.