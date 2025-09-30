Escapadas: cuándo y dónde se celebra la Fiesta Provincial del Mate

Escapadas: cuándo y dónde se festeja la Fiesta Provincial del Mate.

Los argentinos somos conocidos por el Papa, Maradona, el tango y el mate. Este último es casi sinónimo de argentinidad, y un pueblo bonaerense le rinde honor con la Fiesta Provincial del Mate. Se trata de Baradero, que el 11 y 12 de octubre llevará adelante esta celebración imperdible para quienes aman tener un termo bajo el brazo y compartir un mate, sin importar el momento ni el lugar.

Cuándo y dónde es la Fiesta Provincial del Mate

La Fiesta Provincial del Mate es el fin de semana del 11 y 12 de octubre en Baradero, provincia de Buenos Aires. Este plan es ideal para hacer una escapada durante este fin de semana que, además, será largo por el feriado del Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que se traslada al viernes 10. El evento se llevará a cabo en el Paseo del Puerto desde las 11 horas.

El 11 y 12 de octubre se celebra la Fiesta Provincial del Mate.

Cómo será la Fiesta Provincial del Mate

La Fiesta Provincial del Mate contará con la presencia de las yerbateras más importantes de la Argentina. Asimismo, el evento contará con foodtrucks con oferta gastronómica propia de Baradero y de las diferentes regiones del país. Pero el foco no estará solamente puesto sobre lo culinario, sino que el Paseo del Puerto se llenará de artesanos y emprendedores, concursos de chamamé, artistas en vivo, como La Bruja Salguero, y un concurso al Mejor Cebador y Mejor Tomador de Mate.

Se trata de la 19° edición de esta fiesta que fue de Interés Turístico Provincial Permanente. Baradero no es solo la ciudad del rock, sino que con la Fiesta Provincial del Mate se consolida como uno de los puntos claves para disfrutar del ser argentino, con el folklore y la tradición a viva piel, mientras se sostiene un amargo y el termo debajo del brazo.

A tan solo 2 horas de la Ciudad de Buenos Aires, yendo por la Ruta Nacional 9, visitar Baradero puede ser el plan de fin de semana largo que se está buscando para este viernes 10, sábado 11 y domingo 12 de octubre. Se trata de un evento donde la tradición y el amor por el mate, que acompaña el día a día de los argentinos, desde que se levantan hasta las últimas horas de la jornada, serán el centro. Sin duda alguna, en tiempos donde la cultura argentina debe ser defendida, las fiestas provinciales son más convocantes que nunca, más allá de su belleza que se repite año tran año.