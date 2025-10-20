Intento de femicidio por parte de un concejal de La Libertad Avanza: lo detuvieron tras atacar a su pareja con dos disparos

Un concejal de La Libertad Avanza fue detenido por intento de femicidio en San Vicente. Se trata de Ignacio Contreras, quien fue electo en septiembre pasado en el distrito bonaerense. Realizó distintos disparos para atacar a su pareja y fue aprehendido por las fuerzas de seguridad.

La policía había acudido al campo "Mi Viejo", sobre camino Once Boca, después de un llamado de emergencia de vecinos por escuchar dos disparos y altercados provenientes de dicho domicilio. Durante la jornada del domingo se dio finalmente la detención de Contreras.

El intento de femicidio en San Vicente

El concejal de La Libertad Avanza realizó distintos disparos. Según el relato de los vecinos, se escucharon al menos dos detonaciones de arma de fuego dentro de la casa, por lo que llamaron a las fuerzas de seguridad y se acercó la policía al lugar.

Una vez en la vivienda, los efectivos entrevistaron a la pareja del concejal, Agustina Jiménez, de 24 años, quien les manifestó haber discutido con Contreras. Según su relato, en esa misma situación el hombre había disparado dos veces dentro de la propiedad.

Según Noticias Argentinas, cuando las autoridades inspeccionaron el lugar encontraron en el baño de la planta baja un arma de fuego calibre 9 mm, vainas servidas y mucho desorden.

Inmediatamente se dispuso la aprehensión del concejal y se ordenó la presencia de peritos en el lugar. Además se secuestraron los elementos hallados que competen a la causa. Jiménez fue trasladada a la Comisaría de la Mujer y la Familia para que declare en una causa por ahora caratulada como amenazas agravadas.

Intento de femicidio en Córdoba

La Cámara 1ª del Crimen de Córdoba condenó a 12 años de cárcel a un hombre que quiso matar a golpes en la cabeza con una maza de albañil a su expareja. Al no lograr el violento femicidio, el hombre quiso atropellarla con su auto y finalmente chocó contra un árbol.

Ocurrió en el barrio Villa El Libertador, de la ciudad capital, durante julio del 2024. La víctima sobrevivió gracias a que pudo escapar y fue socorrida por vecinos, que la llevaron a un hospital y alertaron a la Policía.

El hombre, identificado como R. M., fue condenado dieciséis meses después por tentativa de homicidio calificado por el vínculo y por mediar violencia de género. No fue simple sostener su acusación, dado que el imputado negó los hechos y la víctima declaró que los golpes sufridos en la cabeza habían sido por chocar una ventana.