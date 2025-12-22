La propuesta es que el Tren Sarmiento ingrese al túnel en Ciudadela y salga a la superficie en Caballito.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) busca reactivar el soterramiento del tren Sarmiento para lograr que las unidades puedan circular en el distrito porteño bajo tierra. Además, las obras estarían acompañadas con la creación del Corredor Verde del Oeste en el que círculo un Metrobus o un trambus.

Según las proyecciones compartidas por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, la iniciativa permitirá eliminar 20 pasos a nivel que hoy colapsan el tránsito, como el de la Avenida Nazca.

"Le estamos haciendo una propuesta al Gobierno Nacional (...) para no perder los túneles hechos en el tren Sarmiento", indicó el mandatario en diálogo con el streaming Economía de Quincho, quien precisó además en que la intención es que las formaciones "entren abajo desde Ciudadela y vaya directamente hasta Caballito".

¿Cómo es el proyecto que busca reactivar el soterramiento del tren Sarmiento?

De acuerdo a las precisiones compartidas por el Jefe de Gobierno, la reactivación del soterramiento del tren Sarmiento estaría acompañado con la creación del Corredor Verde del Oeste, un parque lineal de gran escala que se ubicará sobre la actual trinchera del tren. Esta idea, que nació originalmente en 2002, permitirá ganar espacio público e implementar un nuevo Metrobús que reemplace las estaciones actuales entre Ciudadela y Caballito.

"El Metrobus es perfectamente amigable, por lo cuál puede ser hasta eléctrico y no tenes más este problemas de las vías", insistió Macri.

El Gobierno porteño descartó la opción de emplazar un viaducto elevado debido a la cercanía de las vías con los edificios de la zona, lo que dejaría a las formaciones pasando a pocos metros de las ventanas de los vecinos.

¿De cuánto sería la millonaria inversión y qué pasó con la idea original del soterramiento del tren Sarmiento?

Terminar el túnel y las estaciones restantes requeriría una inversión cercana a los 600 millones de dólares. Según La Política Online, este fue uno de los temas centrales en la reciente gira oficial del Jefe de Gobierno y su ministro de Infraestructura, Pablo Bereciartúa, por destinos como Dubái, Abu Dabi y Shanghái, donde buscaron interesar a inversores extranjeros en el financiamiento de infraestructura de transporte.

En 2016, la tuneladora, una cabeza de acero y dientes de 12 metros de diámetro que gira durante las 24 horas, empezó a efectuar los trabajos. Perforó el primer metro en Haedo y siguió constante hasta Villa Luro, ya dentro de los límites porteños. Después de 7.239 metros se detuvo, a 6.000 del final. Ese tramo se construyó en el único momento en que la máquina se movió, pese a que se adjudicó hace 15 años. No hubo más dinero.

Tras varias intenciones de reactivar los trabajos, en agosto pasado, la administración de Javier Milei decidió "sincerar una obra que no se pudo financiar" y acordó con las empresas adjudicatorias a avanzar hacia su rescisión de contrato.