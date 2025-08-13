De súperproyecto a escombros de Milei: el peor final para la mega obra del Tren Sarmiento

De megaproyecto a escombro: la historia inconclusa del Tren Sarmiento.

Hace 18 años, en Argentina se anunciaba la adjudicación del soterramiento del tren Sarmiento, una obra ferroviaria que prometía revolucionar el transporte y la trama urbana de Buenos Aires y el oeste del conurbano. La obra, bautizada como “del Bicentenario”, contemplaba la construcción de 32,6 kilómetros de túneles bajo tierra y la remodelación completa de las estaciones desde Caballito hasta Moreno, con un costo inicial de mil millones de dólares solo para el primer tramo.

Pero a casi dos décadas del anuncio y tras la inversión de cientos de millones de dólares, el proyecto quedó sin efecto. Solo se construyeron 7.239 metros de túnel entre Haedo y Villa Luro, donde quedó frenada la gigantesca tuneladora “Argentina”, una máquina de 125 metros de largo y toneladas de acero, que jamás completó su misión.

El soterramiento del Ferrocarril Sarmiento esta paralizado desde el año 2019.

Años de una mega obra sin finalizar en Argentina, y cerrada por Milei

La obra estuvo paralizada durante seis años, sin avances significativos y con sucesivas renegociaciones y escándalos. Finalmente, el gobierno de Javier Milei dio el portazo definitivo: se decidió clausurar el túnel y sellar las entradas con muros, dejando la obra como un monumento a la falta de planificación, la corrupción y la desidia política. Bajo tierra quedarán enterrados 420 millones de dólares, las instalaciones, la tuneladora y el recuerdo de un proyecto que prometía transformar la movilidad pero que terminó siendo un emblema de fracaso.

Mientras tanto, en superficie, la traza del Sarmiento continúa siendo una barrera urbana que divide barrios, con cerca de 60 pasos a nivel y calles cerradas durante años, limitando la circulación y perjudicando a miles de vecinos. La obra, que paralizó otras soluciones como viaductos o pasos bajo nivel, dejó un vacío que hoy se busca superar con proyectos menos ambiciosos.