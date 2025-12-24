La traza clave del Valle de Traslasierra permitirán entablar un sendero serrano seguro y transitable durante todo el año.

El gobierno de la provincia de Córdoba finalizó el primer tramo de pavimentación de la Ruta Provincial 28, entre Tala Cañada–Taninga, una obra estratégica para el turismo al dar origen al nuevo camino de montaña y acceso alternativo al cordón de Los Gigantes.

Con una inversión de 18.414 millones de pesos, los trabajos, sobre 13,2 kilómetros en una traza clave del Valle de Traslasierra, permitirán entablar un sendero serrano seguro y transitable durante todo el año.

“Son las obras de infraestructura las que nos van a transformar, no solo a los departamentos de Pocho y Minas, sino a toda la provincia”, destacó el gobernador Martín Llaryora.

¿Cómo es la nueva ruta pavimentada del Camino de Los Gigantes?

La obra incluyó la construcción de un nuevo puente sobre el río Salsacate, dejando el anterior metálico, de cien años de antigüedad, como monumento histórico, y la reparación integral de los puentes sobre el Río Jaime y el arroyo Las Chacras.

En materia de pavimentación, contempló una carpeta asfáltica de 5 centímetros de espesor, una base granular de 18 centímetros y una subbase de 20 centímetros.

La Ruta Provincial 28 en Córdoba, conocida como el "Camino a Los Gigantes", es un corredor turístico de 92 kilómetros que conecta el Valle de Punilla (Tanti) con el Valle de Traslasierra (Taninga/Salsacate) pasando por la reserva natural Los Gigantes.

“Esta ruta va a ser un nuevo lugar para todos los cordobeses y los argentinos. Es un nuevo corredor turístico de montaña, que abre oportunidades y pone en valor un paisaje único como Los Gigantes”, insistió Llaryora.

Para la jefa comunal de Tala Cañada, Paola Martínez, las tareas resultan “fundamentales" no solo para la salud y la educación, sino también porque potencia el desarrollo turístico de Traslasierra. "Sin la decisión del Gobierno provincial, no hubiera sido posible. Todo el departamento Pocho está profundamente agradecido”, subrayó.

Por su parte, la intendenta de Salsacate, Karina Figueroa, valoró que “en un contexto nacional difícil, sostener la obra pública es una decisión política que hay que reconocer”.

Su par de San Carlos Minas, Walter Romero, finalizó: "Esta obra va a transformar el noroeste cordobés y marca el camino del trabajo conjunto entre municipios y Provincia”.