Durante los controles en Nochebuena, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) detectó 97 conductores alcoholizados en distintos operativos realizados en todo el país. En total, fueron fiscalizados 5.220 vehículos y se labraron 163 actas de infracción, con 102 retenciones de licencia. En todos los casos de alcohol al volante, los conductores fueron retirados de circulación.

El operativo se desarrolló en 39 puntos estratégicos del país, en el marco de las fiscalizaciones previstas para los festejos de Navidad. El grado de alcoholemia más alto se registró en la localidad de Caucete, provincia de San Juan, con 1,83 g/l.

Estos controles se realizan con el objetivo de prevenir siniestros viales vinculados al consumo de alcohol y a maniobras imprudentes al volante. Los procedimientos se repetirán durante la noche de Año Nuevo y continuarán a lo largo de toda la temporada de verano en rutas, autopistas y accesos a los principales destinos turísticos.

Controles en Navidad: cuáles fueron las alcoholemias más altas

1,83 g/l en Caucete, San Juan

1,66 g/l en Gualeguaychú, Entre Ríos

1,57 g/l en Wanda, Misiones

1,49 g/l en Bariloche, Río Negro

1,47 g/l en Las Grutas, Río Negro

De cuánto es la multa por manejar con alcohol en sangre

Según la agencia Noticias Argentinas, en caso de detectarse a un positivo de entre 0,5 y 1 gr/l de alcohol en sangre, se les aplicará una multa de 150 UG, lo que equivale a $ 119.776, 5, o de 1000 UF, que son $ 798.510, según corresponda el caso.

También se les aplicará una inhabilitación de la licencia de conducir por un período de dos a cuatro meses. Este plazo se puede reducir a la mitad si la persona aprueba el curso de seguridad vial.

Tanto la retención de la licencia como el acarreo del vehículo forman parte ineludible de la medida. En cuanto al valor de las multas, también se informó que la sanción puede ser más grave si se detecta que los conductores superan el gramo de alcohol por litro de sangre.

La sanción económica asciende de 300 UF (unos $ 239.553) a 2000 UF ($ 1.597.020). También está la posibilidad de aplicar un arresto de 1 a 10 días, como así también de manera automática la inhabilitación de la licencia de conducir por un periodo de entre cuatro meses a dos años.

En este último caso, uno de los más graves, la sanción no queda en suspenso, como en el caso de la primera por aprobar el curso de seguridad vial.

Qué sucede si me niego al control de alcoholemia

Quienes se nieguen a cumplir con el control recibirán una penalidad de 1000 UF, que representan $ 798.510 y el vehículo será acarreado de inmediato.

Durante 2025, los agentes de tránsito porteño realizan más de 470 mil controles, que dieron un 0,97% de positividad. Además, alrededor de 4271 registros fueron retenidos este año.