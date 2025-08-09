Cuenta DNI: qué descuento hay este sábado 9 de agosto 2025

Los beneficios de Cuenta DNI para el 9 de agosto.

Cuenta DNI continúa con los beneficios y descuentos para los bonaerenses. Una posibilidad realmente muy importante para poder conseguir ahorrarse un mango y llegar con algo de aire a fin de mes. La billetera digital de la provincia de Buenos Aires se consolidó como una de las herramientas más usadas de los argentinos, con más de 10 millones de usuarios activos y 168 mil comercios adheridos, con nuevos topes de reintegro y días extras de descuento.

Para agosto de 2025, el Banco Provincia redobló la apuesta con más tope de reintegro, cuotas sin interés y más días de promoción para comprar alimentos esenciales. Para este sábado 9 de agosto la principal novedad pasa por el regreso de los descuentos en carnicerías, granjas y pescaderías, que pasó de ser una vez por mes a que sean dos las veces. Además, siguen los descuentos en garrafas y universidades, así como para compras con descuentos en Changomás.

Qué descuento hay este sábado 9 de agosto con Cuenta DNI

Cuenta DNI brinda descuentos especiales.

Descuentos en carnicerías, granjas y pescaderías : Los descuentos pasaron de un solo día a dos: sábado 9 y sábado 23 de agosto. El reintegro es del 35% con un tope de $6.000 por fecha y por persona, lo que equivale a $17.000 en compras.

: Los descuentos pasaron de un solo día a dos: sábado 9 y sábado 23 de agosto. y por persona, lo que equivale a $17.000 en compras. Descuentos en Universidades : Hay un 40% de descuentos todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Además, se brinda un tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a $15.000).

Descuentos en garrafas : Hay un 40% de descuento todos los días, incluye compra y recarga . Tope de $12.000 por mes (equivale a $30.000). Esta posibilidad aplica para comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas en la app.

Descuentos en Changomás : Sin tope de reintegro y con devolución en el acto . El descuento se hará efectivo al momento del pago, en línea de caja. Beneficio exclusivo para compras realizadas con la aplicación Cuenta DNI de forma presencial. El beneficio no aplica en pagos realizados a través del código QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales. Aplican exclusiones.

Tarjeteá con Cuenta DNI: 3 cuotas sin interés todos los días, en comercios adheridos. Adherí tus tarjetas de crédito y pagá, desde la app, mediante QR. Beneficio exclusivo para compras realizadas únicamente mediante tarjetas de crédito adheridas a Cuenta DNI, en los comercios adheridos. Se excluyen de la promoción los comercios del beneficio Alimentos y Carnicerías, granjas y pescaderías. El beneficio NO aplica en pagos realizados a través del código QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales.

Cuenta DNI suma más usuarios

A cinco años de su creación, Cuenta DNI creció como pocas herramientas digitales: tiene 6 millones de usuarios solo en el conurbano y casi tres millones en el interior bonaerense. De acuerdo a los datos oficiales, el 54% de sus usuarios son mujeres y casi 4 millones tienen entre 18 y 35 años. Los adolescentes de 13 a 17 años también la adoptaron: ya suman casi 410 mil. Lo que la posiciona como herramienta clave de los bonaerenses.