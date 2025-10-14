Vuelve Re! Outlet a Buenos Aires: el mega outlet con ofertas imperdibles en Nike, Adidas y otras 19 marcas importadas.

Re! Outlet vuelve a la Ciudad de Buenos Aires desde el próximo 17 de octubre hasta el 30 de octubre de 2025, en el predio de La Rural, con entrada libre y gratuita. Este formato comercial ofrece una oportunidad única para todas aquellas personas que quieran comprar indumentaria y calzado deportivo de más de 35 marcas, tanto importadas como de industria nacional, a precios imperdibles.

Se podrán adquirir productos de marcas de primera importadas como Nike, Adidas, Puma, Levis, Bimba y Lola, H&M, Forever 21, Bershka, Massimo Dutti, Reebok, Brooksfield, Wrangler, Lee, La Martina, Rochas, GAP, Banana Republic, Old Navy y Vans.

También estarán presentes varias marcas de industria nacional argentina, incluyendo Key Biscayne, Markova, Parfumerie, Portsaid, Desiderata, Mistral, 47 Street, Tucci, Victoria Tucci, Yagmour, Cheeky, Cardon, Perramus, Akiabara, Little Akiabara y King Of The Kongo.

“Re! Outlet es una gran oportunidad para combinar una actividad entretenida en la Ciudad de Buenos Aires con los descuentos más exclusivos. Esta edición viene a consolidar un modelo de outlet/feria con las marcas más importantes en materia de indumentaria, deporte, etc. Nuestro objetivo es establecer este modelo y repetirlo durante cuatro momentos en el año”, aseguró Gastón Manganiello, Head of Marketing & Growth de Grupo IRSA.

Re! Outlet vuelve a Buenos Aires en La Rural.

Además, sumó: "En IRSA seguimos innovando en el desarrollo de espacios comerciales de valor para el consumidor y las marcas. Con Re! Outlet conectamos más de 30 marcas con nuevos públicos, generando oportunidades donde antes no estábamos presentes de forma directa”. No solamente va a ser un "paseo de compras", sino también "una experiencia que combina el formato de feria, las ofertas bancarias y grandes marcas despertando el interés del público”, cerró el vocero.

Re! Outlet llega a Buenos Aires: fechas, horarios y cómo llegar

El evento se realizará desde el viernes 17 de octubre hasta el jueves 30 del mismo mes, desde las 12 del mediodía hasta las 20. Se llevará a cabo en el Pabellón Ocre de La Rural.

El mapa del evento de Re! Outlet en La Rural.

Cómo llegar en transporte público

Tren: Estación Palermo.

Colectivos: 39, 55, 64, 118, 141, 152, 160, 168, 193.

Subte: Linea D (verde), Estacion Palermo

Habrá estacionamiento para autos, motos y bicicletas.