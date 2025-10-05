Furor con el outlet nuevo en zona norte con ofertas imperdibles en zapatillas y camisetas

La famosa marca de indumentaria deportiva inauguró un nuevo outlet en la Provincia de Buenos Aires y este local propone una oportunidad única para quienes buscan zapatillas, botines y camisetas con precios muy accesibles. Esta novedad es excelente para quienes buscan productos de calidad con descuentos que realmente hacen la diferencia para renovar el look de cara al verano.

La firma Adidas abrió su nuevo local en el shopping Terrazas de Mayo, ubicado en Av. Presidente Umberto Illia 3770, Los Polvorines, donde se ofrecen camisetas de segunda selección con rebajas que alcanzan hasta un 80%, y percheros cargados con buzos, remeras y accesorios con descuentos que llegan al 70% OFF. Lo más atractivo es que muchos de estos descuentos son acumulables, lo que permite un ahorro aún mayor.

Además, en cuanto a las formas de pago, el outlet facilita la compra con la opción de pagar en 6 cuotas sin interés con tarjeta de crédito o en 12 cuotas sin interés mediante Mercado Pago por código QR, haciendo la experiencia más cómoda para los clientes. Así lo relató la creadora de contenido Martina, reconocida en Instagram como @jefadelahorro, quien destacó que este espacio se pueden hallar zapatillas desde 69.000 pesos, con una amplia variedad de modelos y talles para elegir. Además, hay promociones especiales como un 30% de descuento adicional en los últimos pares disponibles.

Comprar en outlets se volvió una alternativa muy elegida por quienes quieren acceder a productos de primeras marcas sin pagar el precio completo. Estos espacios aseguran calidad, originalidad y garantía, pero con precios mucho más bajos que en locales tradicionales. Uno de los principales beneficios es el ahorro: los descuentos pueden superar el 50%, facilitando renovar el guardarropa o equiparse con indumentaria deportiva sin gastar de más.

El nuevo outlet de Adidas está ubicado en el shopping Terrazas de Mayo (Instagram/@jefadelahorro).

Este tipo de comercios suelen concentrar varias marcas reconocidas en un solo lugar, lo que facilita comparar precios y modelos antes de decidir. En general, los outlets ofrecen colecciones de temporadas anteriores o productos con detalles mínimos que no afectan su uso, lo que ayuda a reducir aún más los precios. Para aprovechar al máximo, conviene revisar bien la calidad, probar talles y buscar promociones adicionales que se suman a los descuentos vigentes. Cabe recordar que a mediados de julio, la reconocida marca de indumentaria deportiva abrió un local en el Re Outlet 2025, la feria de descuentos que se desarrolló en el Centro de Convenciones, en Av. Figueroa Alcorta 2099.

Outlets de Adidas en Argentina