Alerta meteorológico por fuertes tormentas en el AMBA: qué pasará con la temperatura

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó por un cambio abrupto de temperatura para este sábado, que incluiría tormentas fuertes y posible caída de granizo, acompañado de ráfagas intensas en toda el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y varias provincias argentinas. Al mismo tiempo, otras jurisdicciones están bajo alerta por lluvias y vientos que se extenderán durante todo el fin de semana.

Aunque inicialmente las precipitaciones se esperaban recién para el día domingo, el SMN informó que se adelantó la llegada de las tormentas. Por este motivo, se activó un alerta amarilla que anticipa "posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas". En consecuencia, las autoridades recomendaron tomar precauciones; especialmente durante el atardecer, cuando se prevé el momento de mayor intensidad.

De acuerdo con el pronóstico, la jornada de este sábado permanecerá mayormente nublada con temperaturas que oscilarán entre los 19°C de mínima y los 27°C de máxima. La probabilidad de tormentas fuertes es del 70% y el 100%, con posibilidad de caída de granizo y acumulación de agua en cortos períodos de tiempo.

Ante este panorama, el SMN aconsejó mantener despejadas las vías de desagüe para evitar anegamientos, no sacar la basura y suspender toda actividad al aire libre. También se sugiere resguardarse en lugares seguros, lejos de árboles o postes eléctricos.

El organismo recordó, además, la importancia de contar con una mochila de emergencia que incluya elementos esenciales como linterna, radio, documentos personales y teléfono, para actuar con rapidez ante la posibilidad de que la situación pase a ser extrema. En caso de tormentas eléctricas, se recomienda evitar el uso de aparatos eléctricos conectados a la red y no circular por calles inundadas.

Cómo seguirá el clima el domingo en el AMBA y en todas las provincias

El domingo continuará con inestabilidad, aunque las tormentas disminuirán en intensidad. Se espera una jornada más fresca, con temperaturas que irán de los 13°C a los 18°C y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 59 km/h. Durante la mañana y la tarde persistirán chaparrones intermitentes, seguidos por una mejora parcial hacia la noche.

Pero el mal tiempo no se limitará al AMBA. El SMN también emitió alertas amarillas por tormentas en el sur de Entre Ríos y por lluvias en el este de Río Negro, donde se prevé una precipitación acumulada de entre 15 y 30 milímetros. En tanto, diez provincias estarán bajo alerta por vientos: Tierra del Fuego, La Pampa, Córdoba, San Luis, Santiago del Estero, el noroeste de Santa Fe, Mendoza, San Juan, La Rioja y Catamarca.

Para el domingo, las alertas se extenderán al noreste argentino, incluyendo Misiones, Corrientes, Formosa y Chaco, así como al sureste de Buenos Aires. En todas las zonas afectadas, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales y extremar las precauciones para reducir riesgos frente a posibles fenómenos meteorológicos severos.