El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó el arribo de una nueva Ciclogénesis que golpeará este fin de semana largo al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Según el reporte último actualizado, el fenómeno tendrá lugar en las últimas horas del sábado y pondrá fin a la ola de calor que registra el Gran Buenos Aires (GBA) desde el jueves.

¿Cuándo llueve en el AMBA?

Las localidades del AMBA mantendrán clima cálido este viernes 10 y sábado 11 de octubre. Las temperaturas máximas tocarán los 30° C, mientras que las mínimas iniciarán en 16° C.

Luego, un frente frío proveniente chocará con la ola de calor proveniente de Brasil, dando paso a una ciclogénesis de baja presión que dejará fuertes tormentas, concentradas principalmente en el sur bonaerense.

"El sábado habrá fuertes lluvias y tormentas moviéndose por el país", anticipó el meteorólogo Christian Garavaglia en Meteored.

Cuáles serán las zonas de la provincia de Buenos Aires bajo alerta por fuertes tormentas

La región sur de la provincia de Buenos Aires será la principal receptora de la ciclogénesis prevista para las últimas horas del sábado.

Las tormentas y fuertes precipitaciones afectarán al perímetro territorial comprendido por los partidos de Bahía Blanca - Oeste de Patagones - Oeste de Villarino - Puan - Zona baja de Coronel Pringles - Zona baja de Coronel Suárez - Zona baja de Saavedra - Zona baja de Tornquist - General La Madrid - Laprida - Olavarría - Benito Juárez - Zona serrana de Loberia - Zona serrana de Necochea - Zona serrana de Tandil, entre otros.

Pronóstico del tiempo para CABA y alrededores durante el fin de semana largo

Viernes 10 de octubre

Parcialmente nublado

Temperatura mínima: 15° C

Temperatura máxima: 29° C

Sábado 11 de octubre

Mayormente nublado

Temperatura mínima: 17° C

Temperatura máxima: 27° C

Domingo 12 de octubre

Chaparrones