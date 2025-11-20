En medio de las internas con el vice, Paz cerró el ministerio de Justicia

En medio de su primera crisis interna dentro del Gobierno, el recién asumido presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, anunció en conferencia de prensa que cerrará el Ministerio de Justicia. La decisión llegó después del cruce que tuvo el mandatario con el vicepresidente Edmand Lara, quien lo acusó de "no defender lo suficiente" al ahora ex ministro de Justicia, Freddy Alejandro Vidovic, por la presunta "campaña de difamación" a la que fue sometido, según el propio Lara. Vidovic finalmente fue destituido y reemplazado por Jorge García, hombre de confianza de Paz, quien renunció este jueves minutos antes del anuncio oficial del cierre de la cartera.

"Al momento de renunciar, el doctor García me invitó a cerrar el Ministerio y yo acepté el reto. Y acepté el reto de inmediato porque era una propuesta que hicimos en la campaña y hoy estoy cumpliendo con mi palabra, porque hay gente transparente que como el doctor García que saben ponerse de inmediato a disposición para asistir a las necesidades del pueblo en un momento de crisis", afirmó el presidente Paz frente a los periodistas en la rueda de prensa. "Es por eso que anunciamos que el Ministerio de Justicia ha muerto y lo vamos a enterrar bien enterrado, para que no vuelva el terrorismo de Estado a perseguir a los bolivianos y bolivianas", agregó.

La Justicia, el talón de aquiles del Gobierno boliviano desde que asumió

Desde el comienzo del gobierno el 8 de noviembre, ese brazo del Ejecutivo estuvo en el centro de la polémica, con dos titulares en menos de veinte días. El primero en asumir fue el abogado Freddy Vidovic, amigo personal del vicepresidente Lara, quién se comprobó horas después de su asunción que cuenta con una sentencia firme de tres años de cárcel por tener vínculos con Martín Belaunde, un ex asesor del presidente peruano Ollanta Humala que estuvo prófugo en Bolivia en 2014 y está acusado de liderar una banda criminal. El Vicepresidente señaló que las acusaciones contra Vidovic "son falsas" y acusó a Paz de "dejarse llevar por grupos de poder" que quieren imponer a "uno de los suyos" como ministro.

Tras varios días de acefalía ministerial, este miércoles finalmente fue anunciado el abogado Jorge García al frente de la cartera. Lara lo acusó de tener "un rosario de procesos" con delitos graves. El propio García respondió anunciando denuncias de calumnias e injurias contra el vicepresidente, y horas después decidió renunciar.

"Sabemos que la Justicia ha hecho mucho daño. Por eso la injerencia política tiene que acabar, y hoy dia quiero agradecer al doctor García por esa lealtad al gobierno y a la propuesta de este gobierno para que no haya más debate sobre un Ministerio de Justicia con injerencia política. En la política no vale todo", sostuvo, a lo que concluyó: "Este momento demanda entender lo que es importante para las mayorías. Por lo que un espacio de orden o de interés político personal no se pueden dar en las áreas de interés de la Patria".