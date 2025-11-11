A sólo días de asumir, ya estalló la primera crisis de Gobierno en Bolivia

Rodrigo Paz Pereira y Edmand Lara, el día que confirmaron la fórmula.

Las tensiones que se avizoraban entre el flamante presidente de Bolivia Rodrigo Paz y su vice Edmand Lara ya salieron a la luz. El carismático Lara, un ex jefe de policía que se hizo viral tras denunciar un caso de corrupción policial, publicó un video en redes sociales en el que cruzó al mandatario por dejarlo afuera de las reuniones de Gabinete y por considerar que no defendió lo suficiente al flamante ministro de Justicia Freddy Alejandro Vidovic ante ataques que tildó como "campañas de difamación".

En el video, Lara le pidió a Paz que "no se deje llevar por las acusaciones" y le advirtió que "ya le había informado anteriormente al presidente Paz Pereira que esto iba a pasar". Sobre su exclusión de las reuniones de Gabinete, dijo: "Me dijo que no me preocupe y que me ocupe de la Vicepresidencia. No voy a permitir que me anulen". Lara argumentó que la Constitución lo habilita a participar.

Lara acusó que "grupos de poder" operan contra el ministro Freddy Vidovic para impulsar a Martín Camacho en su lugar

"Tengo las pruebas. Son grupos de poder de Santa Cruz que proponen como ministro a Martín Camacho. Y ustedes ya saben quién es y a qué grupos representa. Y saben con quien hizo campaña en la primera vuelta", dijo el propio Lara en el video publicado en su cuenta de TikTok. "Esos grupos quieren apoderarse de la manera más baja y cobarde que existe del Ministerio. ¿Y saben cual es esa? Con difamaciones y mentiras. Usando a periodistas, sicarios de la información, como el señor Junior Arias, que falsamente publican cosas alejadas de la verdad", dijo sobre el abogado y periodista del canal boliviano Gigavision, a quien señala como el responsable de una presunta campaña difamatoria en contra del ministro Vidovic.

"Ha dicho -por Arias- que el actual ministro de Justicia fue sentenciado y que tiene sentencia condenatoria. Y miren que falsedad. Aquí está su certificado de antecedentes penales. Él es una persona limpia, honrada, que quiere limpiar el sistema de justicia", arremetió el Vicepresidente mientras mostraba una copia del certificado de antecedentes penales de Vidovic a la Cámara. "Todo es mentira Junior Arias. Aquí está su certificado, por eso desmentimos a Arias y a los medios de prensa que trabajan vendidos a las mafias corruptas", acusó.

"En este país a los que quieren un cambio no les dan oportunidades. Por eso le pido a Rodrigo Paz que no se deje llevar. Yo le dije quienes iban a ir a Sucre en vuelo chárter a pedirle que Camacho sea ministro. Y le mandé hasta las conversaciones en las que Camacho hablaba y decía cómo hacer estas cosas", afirmó Lara. "Ellos quieren el Ministerio para protegerse y seguir viviendo de la corrupción y perseguir opositores. Y yo no lo voy a permitir", enfatizó el Vicepresidente en el video, a lo que concluyó que "si Rodrigo Paz quiere destituir a Vidovic que lo haga. Pero no hay ninguna prueba en contra de Freddy, él está limpio".

Y cerró contando una situación que sucedió horas después de la asunción: "Ayer me decía Rodrigo Paz 'quédate para la foto que después nos vamos a reunir con el Gabinete de Ministros'. Yo le dije que me quería quedar porque la Constitución dice que el vicepresidente participa del Gabinete. Cuando le pregunté cuando sería la reunión, me dijo que no me preocupe y que yo me ocupe de la vicepresidencia. Y yo le dije que no, que yo voy a estar porque la Constitución así lo manda. Y me voy a hacer el tiempo". "No voy a permitir que me anulen. Yo voy a participar, pero no voy a permitir corrupción. Y lo que le están haciendo a Freddy es una bajeza, una cobardía. Y espero que Rodrigo Paz no se deje llevar", concluyó al final.

El vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara.

La respuesta del gobernador Luis Fernando Camacho a Edmand Lara: "Le están dando una mala información"

El gobernador de la provincia boliviana de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, respondió en una conferencia de prensa al video que difundió el vicepresidente Lara. "No puedo hablar por quienes señala el vicepresidente. Lo que sí puedo decirle es que de parte del doctor Martín Camacho, yo estoy seguro que me hubiera comentado si le llegara una invitación de participar del Gobierno. No la hay, me lo ha dicho, no la hay", indicó.

"Yo creo que es una mala información con el objetivo de querer indisponer al Gobierno con Santa Cruz, no lo sé. Creo que le están dando una mala información al vicepresidente. El señor Martín Camacho me ha dicho que hasta el momento no hubo ninguna invitación de nadie para participar del Gobierno ni del Gabinete. No ha habido absolutamente nada", concluyó el gobernador Luis Fernando Camacho.