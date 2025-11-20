La temporada 3 se estrena en enero de 2026.

Con distribución de Sony Pictures, se estrenó hoy en cines argentinos la proyección de Jujutsu Kaisen: Execution, que resume los acontecimientos del arco del Incidente de Shibuya y anticipa los primeros dos episodios de la primera parte de la tercera temporada del anime, que podrá verse desde el 8 de enero en Crunchyroll bajo el título de The Culling Game (arco del Viaje a la Extinción).

Gege Akutami serializó su obra desde marzo de 2018 hasta septiembre de 2024 en la revista Weekly Shonen Jump (editorial Shueisha), recopilada en 30 volúmenes y publicados por Panini en Argentina. El anime, que podrá verse tanto en pantalla grande como chica, es producido por MAPPA Studios. En su primer fin de semana de estreno en Japón, la proyección recaudó u$s 4.15 millones con 417.700 vendidas entre el viernes 7 y el domingo 9 de noviembre.

Tras dos años de espera, los fanáticos de Jujutsu Kaisen tienen la posibilidad de ver un anticipo de uno de los arcos más esperados. La historia sigue a Yuji Itadori, un estudiante de secundaria que, sin querer, se convierte en el recipiente de Ryomen Sukuna, el rey de las maldiciones, tras haberse tragado uno de sus dedos malditos.

Para controlar a Sukuna, se une a una organización de hechiceros que lucha contra las maldiciones, es decir, espíritus malignos que nacieron a partir de las emociones negativas de los humanos y que se alimentan de estas. El protagonista tiene la misión de recolectar los 20 dedos de Sukuna para evitar que resurja. La narrativa mezcla una ficción oscura con aventura y mucha acción, y personajes destacables para el desarrollo de Itadori.

Qué vemos en “Jujutsu Kaisen: Execution”

En los primeros 40 minutos de proyección, los espectadores revivirán la noche del incidente de Shibuya, en pleno 31 de octubre (Halloween), que atrapó a miles de civiles. Satoru Gojo, uno de los hechiceros jujutsu más poderosos y profesor de Itadori, entra en escena en medio del caos sin saber que usuarios de maldiciones y espíritus, encarnadas en un viejo conocido del pasado, aguardan por él para sellarlo.

Itadori, junto a sus compañeros de la academia y otros hechiceros de alto nivel, se adentran en el enfrentamiento y pelean hasta la muerte. Su intención es romper el “velo” que cubre a Shibuya y liberar a Gojo.

Tras los acontecimientos, varias zonas de Japón se convirtieron en nidos de maldiciones, como parte del plan de Noritoshi Kamo (hoy Kenjaku), quien poseyó el cuerpo de Suguru Geto (mejor amigo de Gojo y ex estudiante de la academia), a quien se creía muerto (para comprender esto, se debe visualizar la obra Jujutsu Kaisen 0).

Al inicio de la tercera temporada, reaparece el hechicero de grado especial Yuta Okkotsu, quien es asignado como el ejecutor de Itadori, por sus presuntos crímenes durante y antes del incidente de Shibuya. Con el enfrentamiento entre ambos inicia un nuevo arco mortal: The Culling Game (arco del Viaje a la Extinción), que adapta desde el capítulo 138 del manga.

Okkotsu es un personaje que apareció originalmente en Tokyo Metropolitan Curse Technical School (renombrado como Jujutsu Kaizen 0), precuela de la serie original. Esta vez participa de uno de los arcos que, según los fanáticos, es uno de los más complejos y oscuros de la obra.

¿De qué trata "The Culling Game"?

Durante la primera parte de la temporada 3, los hechiceros son informados de un juego mortal en el que deberán eliminarse entre sí, quienes no participen o incumplan con las reglas, perderán su técnica maldita.

Además, aparecen nuevos personajes como Naoya Zenin, antagonista que busca ser el líder de su clan. Por su parte, el público podrá ver en pantalla grande peleas de alto nivel, que confirman el trabajo impecable de la adaptación que realiza MAPPA. Además, al inicio de la temporada se plantea una incógnita en torno a Nobara Kugisaki: ¿está viva? En los últimos minutos también se nos muestra a Tengen, una figura inmortal y muy importante en el universo de Jujutsu.

Los números de Jujutsu Kaisen

Según datos de Oricon, en el primer semestre del 2025, Jujutsu Kaisen vendió 3,36 millones de copias de manga, posicionándose como el más adquirido durante ese periodo. En 2024, llegó a comercializar 100 millones de copias en todo el mundo hasta fines de septiembre de 2024.

La primera temporada del anime se estrenó en octubre del 2020 y contó con 24 episodios. Mientras que la segunda (2023) se dividió en dos partes: la primera que abarcó parte del pasado de Gojo y Geto como estudiantes de hechicería, y la segunda sobre el incidente de Shibuya, contabilizando 23 episodios en total que la posicionaron como una de las más vistas en su año de estreno.

Además del manga y el anime, existe la película Jujutsu Kaisen 0 que recaudó u$s 265 millones en taquilla mundial y convocó a más de 120.000 espectadores en Argentina en 2022.