Shakira le lanzó un guiño a Antonio de la Rua.

Shakira regresó a la Argentina con un imponente show en el estadio de Vélez Sarsfield, donde dio inicio a sus tres presentaciones previstas para los días 8, 9 y 11 de diciembre como parte de la etapa latinoamericana de su gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”, subtitulada “Estoy Aquí”. Sin embargo, más allá de la potencia del espectáculo, un gesto de la cantante en pleno escenario desató un nuevo capítulo en la historia que la une a Antonio de la Rúa.

El público quedó sorprendido cuando, en medio del setlist, la artista decidió interpretar “Día de enero”, una de las canciones más significativas de su carrera y, sobre todo, una composición que escribió inspirada en su relación con De la Rúa. La elección del tema no pasó inadvertida, especialmente porque desde hace meses circulan rumores de que entre ambos habría un acercamiento y que una posible reconciliación estaría cada vez más próxima a hacerse pública.

El guiño de Shakira a Antonio de la Rúa

Antes de comenzar a cantar, Shakira lanzó una frase que hizo estallar al público: “Ustedes la estaban esperando, Día de enero”, dijo con una sonrisa cómplice, generando una ovación inmediata. La canción, publicada en 2005 como parte del álbum Fijación Oral Vol. 1, retrata el inicio de su romance con el hijo del expresidente argentino: “Te conocí un día de enero, con la luna en mi nariz, y como vi que eras sincero, en tus ojos me perdí”, dice uno de sus pasajes más recordados.

Shakira y Antonio de la Rúa fueron pareja durante diez años, hasta que en 2010 decidieron separarse. Aunque ambos siguieron adelante con sus vidas, el vínculo siempre generó interés mediático, y los rumores de reencuentro volvieron a cobrar fuerza este año. La inclusión de “Día de enero” en el show porteño, tema que no siempre forma parte de sus listas, avivó aún más las especulaciones.

Las presentaciones en Vélez cierran un año particularmente intenso para Shakira en la Argentina: con los tres conciertos agotados, se suman a los dos shows que brindó en marzo en el Campo Argentino de Polo, completando un total de cinco fechas en el país durante 2025.

Se habla de un posible regreso entre Shakira y Antonio de la Rúa.

¿La elección de la canción fue una simple concesión al público argentino o un mensaje más profundo dirigido a alguien en especial? La pregunta queda abierta. Por ahora, la novela entre Shakira y Antonio de la Rúa suma un capítulo más, y todo indica que las señales seguirán apareciendo.