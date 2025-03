No es el calcio: este es el nutriente que realmente necesitás para tener huesos fuertes.

Tener huesos fuertes no solamente se logra a través del calcio. El calcio es el nutriente más conocido popularmente por ser un fortificador óseo, y desde que somos chicos, se nos enseña que si consumimos leche y otros productos lácteos, vamos a tener huesos fuertes y saludables. Sin embargo, esto no es tan así. Muchos estudios científicos confirmaron que tener huesos fuertes no depende únicamente del calcio que consumamos, sino de un equilibrio de diferentes proteínas, vitaminas y minerales que debemos tener en nuestro cuerpo.

Cristina Blanco Llamero, profesora de Nutrición Humana y Dietética y Doctora en Ciencias de la Alimentación de la Universidad Francisco de Vitoria, explicó en diálogo con The Conversation que si bien el calcio es un mineral esencial para los huesos, no alcanza con consumirlo. En este sentido, argumentó que el cuerpo necesita primero tener ciertos mecanismos para poder absorberlo y aprovecharlo de manera adecuada.

Por ejemplo, la vitamina D es fundamental para poder absorber el calcio correctamente. Cuando el calcio y el fósforo están en niveles bajos, el organismo activa un mecanismo de emergencia y la glándula paratiroidea libera una hormona que incrementa la producción de vitamina D. Esta sustancia se encarga de mover el calcio de los huesos hacia la sangre, con el fin de mantener un equilibrio de minerales.

El magnesio es otro mineral que debe estar presente en nuestro organismo a niveles adecuados para tener huesos fuertes, ya que gracias a él se activa la vitamina D. De lo contrario, si tenemos poco magnesio en nuestro cuerpo, esta vitamina no se puede metabolizar correctamente, lo que deriva en problemas para regular el calcio y fortalecer los huesos. Por otro lado, el fósforo, el zinc y la vitamina K también son claves para regular la producción de calcio.

Cuál es la planta que es una bendición para los huesos y las articulaciones

Existe una maravillosa planta que tiene múltiples beneficios para la salud, entre ellos, su capacidad de eliminar dolores causados por la artrosis y ayudar a que los músculos se regeneren. Además de la medicina convencional, existe la medicina natural a base de herbáceos, en la que se utilizan diferentes plantas para sanar el organismo.

En este caso, se trata del eucalipto, una planta conocida por su capacidad de aliviar diferentes dolencias y sintomatologías, desde musculares y óseas hasta incluso problemas respiratorios. Esto ocurre gracias a sus compuestos activos, como el cineol, los taninos y los flavonoides. Es ideal para aquellas personas que sufren de los dolores de huesos, articulaciones o que quieran regenerar músculo.

Beneficios del eucalipto