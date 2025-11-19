El Chaqueño Palavecino habló sobre su relación con su esposa.

El Chaqueño Palavecino habló sobre su relación de pareja y contó detalles del momento que viven como matrimonio después de casi cuatro décadas de amor. El ídolo del folklore argentino no se pronunca demasiado en público sobre su esposa, pero en una reciente entrevista relató cómo es estar enamorado a su edad.

El intérprete de canciones como Amor Salvaje y La Ley y la Trampa reveló que está casado con su esposa y madre de sus hijos hace 37 años. "Se hace largo todo. Pero está bien, hay vida. Hay ganas de seguir haciendo cosas, seguimos nosotros metidos en la música, tanto mi mujer como yo siempre con el arte", comenzó su descargo El Chaqueño Palavecino, sobre uno de los secretos para un matrimonio de décadas.

"Somos padres, hemos vivido todo eso, así que en la casa hacemos todo, yo me lavo mis calzones y también plancho la pilcha de gaucho. No es fácil atender un gaucho", continuó el emblema del folklore sobre la convivencia con su pareja, en diálogo con La Nación. Palavecino también señaló a su manera de vestir y a la importancia que le da a su ropa por la carga simbólica de la misma: "Es mucha ropa. Yo trato de estar lo mejor que puedo porque la pilcha no es solo la pilcha, es todo un símbolo. Es parte de la vida de uno. A mí se me han ido muriendo los boteros, se me murió la señora que me hizo los trajes y encontrar gente que te haga la ropa gauchesca no es fácil".

Además del paso del tiempo en relación a su pareja, El Chaqueño Palavecino habló sobre cómo es cantar folklore después de décadas de hacerlo: "Con los años baja la locura y uno pone más los pies sobre la tierra. Con los años tenés que vivir practicando. Vos para llegar a viejo y caminar, tenés que hacer ejercicio y estar bien. Para llegar a viejo cantando y que tu voz te responda, tenés que vivir aprendiendo". El músico también reflexionó sobre la realidad de la vejéz, cuando manifestó: "En la juventud no necesitás practicar la fuerza porque ya la tenés, no te fijas dónde cantar, le metés con ganas, estás seguro de todo. Eso es la juventud. Y cuando te van los años, van las noches... Yo tengo muchas noches, tengo más noche que el murciélago. Más que la luna (risas)".

Chaqueño Palavecino.

El Chaqueño Palavecino será parte de un festival en Palermo

El Chaqueño Palavecino sorprendió a sus seguidores al confirmar su participación en un festival de folklore que se realizará en la Ciudad de Buenos Aires e invitó al público a sumarse a la celebración. Durante el anuncio, Palavecino apareció junto a Maggie Cullen, Los Tabaleros y Los Manseros Santiagueños, en una jornada dedicada a difundir lo que será el Festival La Porteña, programado para el sábado 13 de diciembre en el Hipódromo de Palermo.