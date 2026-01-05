Entradas La Kermesse Redonda en Mar del Plata 2026: precios y fecha de cuándo toca

La Kermesse viene a Mar del Plata.

La ciudad de Mar del Plata recibirá música de la buena, con la llegada de dos históricos ex Redondos que en su actual proyecto llegan para deleitar a los fanáticos de Patricio Rey. Se trata de la “Kermesse Redonda”, quienes en 2017 comenzaron a recorrer los escenarios nacionales, reviviendo los himnos de la legendaria banda platense y evocando el espíritu que los llevó a quedar en la gran cultura popular del rock nacional.

Con el correr de las presentaciones, la banda pasó a llamarse definitivamente La Kermesse de Los Decoradores. Hasta hoy realizaron más de un centenar de shows en diferentes ciudades de Argentina y de Uruguay, incluyendo el Estadio Obras al aire libre con una convocatoria multitudinaria, y festivales como el Cosquín Rock. Y entre sus filas, cuentan con el bajista “Semilla” Bucciarelli y el saxofonista Sergio Dawi, a los que se suman Tito Fargo y Hernán Aramberri.

Cuándo toca y dónde comprar entradas para La Kermesse en Mar del Plata

La Kermesse de Los Decoradores toca el próximo sábado 10 de enero a las 21 horas en la Plaza de Música Mar del Plata (Av. Constitución 5780). Las entradas se pueden adquirir por articket.com.ar o de forma presencial en los siguientes puntos:

La Casa de las Guitarras: Belgrano 3420 – Mar del Plata

FAVA Casa Central: Av. Pedro Luro 3247 – Mar del Plata

Precios de entradas para La Kermesse

General: $50.000

Historia de La Kermesse Redonda: quiénes integran la banda

Tras participar en un festival a beneficio por Enrique Symns en 2015, surge la fusión de dos proyectos distintos con una historia en común: SemiDawi -conformado por el bajista “Semilla” Buciarelli y el saxofonista Sergio Dawi- y The Comando Pickless -la banda liderada por el baterista Walter Sidoti-. A ellos se sumó también el guitarrista Tito Fargo, tejiendo así un vínculo indisoluble con el legado de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Dawi y Semilla en Los Redondos.

En 2025 ingresó el baterista y productor Hernán Aramberri, quien fue parte de Patricio Rey en sus últimos discos y luego de Indio Solari y los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, y que reemplazó a Sidoti tras su partida por proyectos personales. De esta manera, actualmente la formación incluye como miembros estables a Sergio Dawi (saxo), Tito Fargo (guitarra), “Semilla” Bucciarelli (bajo), Hernán Aramberri (batería), Jorge Cabrera (voz), Oscar Kamienomosky (2da. guitarra) y Mariano Pirato (teclado y voz), mientras que el grupo ha contado con colaboraciones de artistas de la talla de Lito Vitale, El Soldado, los saxofonistas Willy Crook y Gonzo Palacios, el baterista Juan “Piojo” Ábalos y el guitarrista Gabriel “Conejo” Jolivet.