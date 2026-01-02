Entradas Las Pastillas del Abuelo en Mar del Plata 2026: precios y fecha de cuándo toca en el Vibra Arena

Vuelven Las Pastillas del Abuelo con un gran show.

El verano 2026 viene cargado de grandes shows y emociones en Mar del Plata. "La Feliz" recibe otra temporada con grandes espectáculos para todo tipo de público, entre los que se destacan la presencia de Las Pastillas del Abuelo en el Vibra Arena. Una de las bandas argentinas más convocantes de la actualidad estará en la ciudad balnearia para abrir el 2026 con todo, cerca del público que lo sigue desde hace más de 20 años.

Luego de dos shows en Movistar Arena con localidades agotadas y antes de su regreso al Estadio Ferro previsto para el mes de abril, la fiesta pastillera regresa a la ciudad para continuar demostrando porque, Las Pastillas del Abuelo, son una de las bandas más convocantes y queridas de la escena. La banda liderada por Piti Fernández brindará una noche cargada de energía, repasando sus clásicos y presentando nuevas canciones.

Cuándo toca Las Pastillas del Abuelo en Mar del Plata y por dónde comprar entradas

El recital de Las Pastillas del Abuelo en Mar del Plata será el próximo domingo 4 de enero. Las entradas se pueden comprar de forma online por articket o de forma física en los siguientes puntos de venta:

La Casa de las Guitarras: Belgrano 3420 - Mar del Plata

FAVA Casa Central: Av. Pedro Luro 3247 - Mar del Plata

ADN Store: Calle 61 N° 2813 - Necochea

TecnoCentro: Rivadavia 3065 - Olavarria

Precios de las entradas para ver Las Pastillas del Abuelo en el Vibra Arena

Campo general preventa 1: $60.000 (agotadas)

Campo general preventa 2: $70.000

Vips lateral: $80.000

Presente e historia de Las Pastillas del Abuelo

Las Pastillas del Abuelo nacieron en 2002 con un demo que alcanzó estatus de leyenda llamado “El sensei". Una canción que comenzó a sonar en cada fogón y juntada entre amigos con el cual el grupo se abrió camino a puro pulmón, recorriendo escenarios autogestionados, ganando concursos radiales y dejando su huella con pintadas que se volvieron iconos de la música argentina. Desde entonces, su crecimiento fue orgánico y sostenido, a base de canciones que combinan rock, poesía y una mirada aguda sobre la vida cotidiana.

En septiembre de 2005 grabaron su primer disco, al que denominaron "Por colectora". Luego vendrían los discos "Las Pastillas del Abuelo", "Crisis", "Versiones", "Desafíos", "El barrio en sus puños", "Paradojas" y "2020", que coincide con el último año en el que grabaron un álbum de estudio. Lo que se viene para la banda es Ferro el 18 de abril, y un año con una agenda desafiante que los pone de vuelta en el centro de la escena.