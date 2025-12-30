El Gobierno de Milei prepara el decreto para aumentar el sueldo a los funcionarios

El presidente, Javier Milei, salió a negar en las últimas horas que planee subirse el sueldo, luego de que trascendiera que aumentará el salario de sus ministros por decreto.

"Esto es absolutamente falso. Una de las instrucciones que me ha dado el Presidente de la Nación es que su sueldo quede totalmente congelado de manera indefinida. Nada aportan este tipo de “fake news”: más bien colaboran con la degradación crónica del periodismo", afirmó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el lunes por la noche en un posteo en X (ex Twitter).

A su vez, el posteo de Adorni fue citado por Milei, quien agregó: "'PERIODISMO' Es tremendo el modo en que muchos de los periodistas mienten de modo descarado todo el tiempo. El periodismo político cada día se parece más al de los chimenteros. Al menos los segundos no pretenden ser considerados como serios. Fin".