Tras el cierre de las sesiones extraordinarias, la gestión de Javier Milei inicia el receso de verano con la mira puesta en los acuerdos parlamentarios para avanzar el próximo año con la reforma laboral, luego de la aprobación del Presupuesto 2026 en el Senado. En paralelo, el Presidente firmaría este martes el decreto del primer aumento salarial de su administración, mientras su propia remuneración continuará congelada de manera indefinida. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
El Gobierno de Milei prepara el decreto para aumentar el sueldo a los funcionarios
Milei, furioso con periodistas por el aumento de sueldo a funcionarios: "Chimentos"
El presidente, Javier Milei, salió a negar en las últimas horas que planee subirse el sueldo, luego de que trascendiera que aumentará el salario de sus ministros por decreto.
"Esto es absolutamente falso. Una de las instrucciones que me ha dado el Presidente de la Nación es que su sueldo quede totalmente congelado de manera indefinida. Nada aportan este tipo de “fake news”: más bien colaboran con la degradación crónica del periodismo", afirmó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el lunes por la noche en un posteo en X (ex Twitter).
A su vez, el posteo de Adorni fue citado por Milei, quien agregó: "'PERIODISMO' Es tremendo el modo en que muchos de los periodistas mienten de modo descarado todo el tiempo. El periodismo político cada día se parece más al de los chimenteros. Al menos los segundos no pretenden ser considerados como serios. Fin".
Milei firmará un aumento salarial para sus funcionarios y mantendrá congelado su propio sueldo
El presidente Javier Milei rubricará este martes un incremento salarial para los funcionarios del Poder Ejecutivo, luego de dos años sin actualizaciones en los haberes. La medida será oficializada a través de su publicación en el Boletín Oficial en los primeros días de enero, cuando se normalice la actividad administrativa tras el feriado por las celebraciones de fin de año.
Será el primer ajuste salarial dispuesto por Milei desde su llegada a la Casa Rosada, en diciembre de 2023, y responde a un reclamo sostenido por parte de secretarios y directores de distintas áreas, ante el atraso que registraban sus remuneraciones.
Tanto el Presidente como su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, negaron que la suba alcance al jefe de Estado. “Una de las instrucciones que me ha dado el Presidente de la Nación es que su sueldo quede totalmente congelado de manera indefinida”, afirmó Adorni.
Más tarde, Milei se expresó en sus redes sociales tras el mensaje difundido por su vocero. “PERIODISMO”, escribió el mandatario en letras mayúsculas. “Es tremendo el modo en que muchos de los periodistas mienten de modo descarado todo el tiempo. El periodismo político cada día se parece más al de los chimenteros. Al menos los segundos no pretenden ser considerados como serios. Fin”, concluyó.
El Gobierno oficializó los aumentos en la tarifa de gas que regirán a partir del 1° de ene
El ENARGAS aprobó los nuevos cuadros tarifarios para las distribuidoras de gas natural, que comenzarán a regir el 1° de enero de 2026. La actualización alcanza a empresas como Metrogas y Naturgy y fija nuevos valores según categoría y zona.
Aumento fuerte en las tarifas de gas.
¿Se vienen cambios en la reforma laboral? La interna que divide al Gobierno
El ala política del Gobierno acepta discutir cambios al dictamen antes del tratamiento de febrero en el Senado, pero choca con la intransigencia del ala económica.
Tras la aprobación del Presupuesto 2026, el Gobierno pone el foco ahora en la discusión de la reforma laboral, pospuesta a febrero. Pero mientras que un sector del oficialismo se muestra intransigente respecto al dictamen alcanzado, otro admite que es posible que haya que introducir cambios, incluso sumando a la CGT al diálogo.
Tras meses de fastidio y reparto de culpas, Milei aumentará el sueldo a sus ministros
Será la primera suba desde que asumió el libertario al poder. El enojo estaba instalado hace meses. Varios creen que la responsabilidad fue de Federico Sturzenegger.
Javier Milei tomó la decisión de aumentarles el sueldo a sus funcionarios por primera vez desde que asumió la presidencia. El tema generó internas, fastidio, enojos y reparto de culpas. "La situación no daba para más", repasó ante El Destape un alto funcionario contrariado por la determinación del Presidente de no otorgar en estos dos años una suba a ninguno de sus ministros ni secretarios de Estado.
Bullrich apuesta a reconstruir la confianza en LLA y ya piensa en la reforma laboral
La ex ministra de Seguridad se encontró con vínculos muy deteriorados en el Parlamento tras dos años de gestión libertaria y apuesta a reconstruirlos para avanzar con la sanción de leyes estructurales, entre las que la reforma laboral aparece como punto nodal del proyecto mileísta.
La sanción del Presupuesto y la ley de Inocencia Fiscal le dieron a Patricia Bullrich un envión optimista para cerrar un año que, en lo parlamentario, se había inaugurado con la derrota de la reforma laboral. Posicionada como la figura más política del Gobierno en el Congreso, la ministra celebró la aprobación de ambas normas; sin embargo, el segundo tiempo de las sesiones extraordinarias será su misión más importante.