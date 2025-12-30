Economista desmintió a Milei sobre dólares para deuda de enero: "faltan 1.600 millones"

El economista Fernando Marull advirtió sobre el desafío inmediato que enfrenta el Tesoro para completar el pago de deuda a principios de enero y la complejidad del calendario de vencimientos para 2026. El especialistas desmintió al presidente Javier Milei, quien hace unos días había asegurado que los fondos para el pago de los vencimientos de inicios de enero estaba asegurado.

En diálogo con Radio Rivadavia, Marull sostuvo que el Gobierno está buscando distintas fuentes de financiamiento para cancelar el vencimiento de inicio del año al precisar que “se está viendo que están preparando una estrategia para terminar de completar el pago de la deuda del 9 de enero”.

En este sentido, estimó que al Ejecutivo “le faltan 1.600 millones de dólares para completar el pago de los 4.200 millones” y planteó que los fondos podrían venir por una colocación internacional de largo plazo (RIPO), o una colocación en Wall Street u otra colación de Bonar 29/30.

https://www.eldestapeweb.com/economia/pobreza/la-crisis-es-real-la-pobreza-alcanzaria-el-42-11-puntos-mas-que-la-cifra-oficial-202512300530

Milei con y sin dinero

Milei había precisado que actualmente, con disponibilidad de divisas y herramientas de financiamiento adicionales, "ya tenemos gran parte de cash y también tenemos opciones abiertas de financiamiento”. En ese sentido, reveló que el Gobierno recibió ofertas de operaciones “Repo” (préstamo de bancos) que alcanzan los u$s 7.000 millones y enfatizó: “Estamos tranquilos”.

El mandatario detalló que la estrategia financiera para cumplir con el pago combina recursos propios y líneas de crédito internacionales. “Nosotros vamos a pagar. Hay distintas alternativas”, afirmó el jefe de Estado durante una entrevista periodística.

El presidente insistió en que el esquema para garantizar la capacidad de pago se sustenta en el mantenimiento del déficit cero. Sostuvo que el Presupuesto está diseñado para que el superávit primario cubra el pago de los intereses de la deuda. Respecto a la acumulación de reservas internacionales, Milei explicó que el Banco Central (BCRA) operará bajo un mecanismo de compra contra la demanda de dinero.

Sobre el próximo calendario, Marull alertó por la abultada agenda de compromisos financieros que enfrentará el país al calcular que “Argentina en 2026 debe refinanciar 16 mil millones de dólares, donde va a ser muy difícil esquivarle al mercado internacional.”

El economista señaló un desequilibrio en el mercado cambiario, al remarcar que “se desequilibró el mercado y vemos al Tesoro como más vendedor” y vinculó directamente la presión cambiaria con la política monetaria al indicar que “cuando ves una presión en el dólar, te hace saltar las tasas de interés”. A pesar de los desafíos financieros, el economista mencionó una señal positiva al destacar que “los depósitos de dólares en bancos argentinos son récords”, un indicador de que los particulares mantienen sus tenencias dentro del sistema financiero local.

En la continuidad de su análisis, Marull consideró que el último año no fue positivo para los activos bursátiles al afirmar que “2025 no fue un buen año para la bolsa argentina”, lo que asoció con el impacto de la política en la economía al afirmar que “tuvimos un año eleccionario que nos comió 5 meses, que creo que el 2026 no va a estar”.