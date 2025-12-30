Se derrumbó 6,5% el consumo de combustibles en noviembre por la caída productiva

La venta de combustibles en noviembre en todo el país sufrió un derrumbe de 6,5% en comparación con noviembre del año pasado. Es la mayor caída de las ventas de naftas y gasoil interanual de todo 2025.

La mayor caída se registró en la venta de gasoil grado 2, el combustible más consumido del país y que utiliza principalmente el sector productivo, que se desplomó un 18,6% interanual. El dato es relevante ya que el expendio de combustibles es un termómetro de la actividad económica. En octubre las ventas de gasoil grado 2 habían caído 11,2% interanual.

El gasoil grado 2 se consume en el transporte de camiones, máquinas pesadas del sector agropecuario (tractores, cosechadoras, entre otros vehículos) y en el sector industrial y logístico.

Menos ventas

En noviembre se comercializaron al público 1.376.311 metros cúbicos (m³) frente a 1.472.085,27 m³ del mismo mes de 2024, según detalla el informe de Surtidores, que realiza un seguimiento mensual de las ventas de naftas y gasoil de todo el país. El expendio en noviembre también registró una caída intermensual de 1,67% en comparación con octubre.

La venta de combustibles en octubre había caído un 1,6% frente a 2024 luego de seis meses de leve crecimiento interanual. Ahora, las caídas consecutivas de octubre y noviembre marcan un cambio de la tendencia en el expendio en las estaciones de servicio en el país.

Además de la caída de 18,6% del gasoil grado 2, el informe remarca que la venta de los combustibles premium se mantuvieron estables: la nafta premium aumentó 1,08% interanual y el gasoil grado 3 un 0,5%. En tanto, las ventas de nafta súper cayeron 3,42%.

Por provincia

Solo Formosa tuvo un crecimiento de la demanda en el último año de un 1,1%. Por otra parte, Buenos Aires (-2,7%), Santiago del Estero (-2,8%) y Río Negro (-2,9%) son las que sufrieron las menores caídas.

Entre las provincias que más retrocedieron en el expendio de combustibles se destaca el desplome de Córdoba de un 13,72%, el derrumbe de Santa Cruz de un 12,22% y la caída de Jujuy de un 11,31%.

Buenos Aires sigue siendo la provincia que más demanda de combustible tiene en el país. En noviembre se vendieron 492.593 m3 en territorio bonaerense. Detrás viene Córdoba con 138.671 m3, Santa Fe con 110.289 m3 y la Ciudad de Buenos Aires con 89.053 m3.

Por empresa

Con excepción de Gulf, que tuvo un crecimiento de sus ventas de un 14,61%, todas las compañías vieron una caída respecto a noviembre de 2024.

YPF, que tiene el 55,7% del mercado local, tuvo un retroceso de 2,13% interanual, ya que vendió 766.294 m3 y en el mismo mes de 2024 había vendido 782.944 m3. Detrás de la compañía con mayoría accionaria estatal en ventas viene Shell (que está en manos de la brasilera Raízen), que tiene un 22,1% del mercado, tuvo una caída de 17,71% en noviembre, según destaca el informe de Surtidores.

Por su parte, Axion Energy, que tiene una participación de 12,4% del mercado local, tuvo una caída de 2,54%. Luego viene Puma Energy con 5,3% de las ventas, que en noviembre tuvo un derrumbe de las ventas de 10,13% interanual. Cierran la lista Dapsa y Refinor, que sufrieron caídas de 5,4% y 21%, respectivamente.