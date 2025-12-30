Las farmacéuticas aumentaron sus ganancias a pesar de la caída en el consumo de medicamentos

La transferencia de recursos desde los trabajadores, trabajadoras, jubilados y sectores populares hacia un puñado de corporaciones es total y se verifica tanto en el rubro financiero, alimentos y medicamentos. Esta es la principal directriz del programa de saqueo de La Libertad Avanza.

Un informe elaborado por el Instituto Argentina Grande (IAG) dio cuenta de una baja sustancial en la compra de medicamentos desde el inicio de la gestión Milei al mismo tiempo en que las empresas farmacéuticas aumentaron su rentabilidad de manera exponencial.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

“Se dejaron de comprar 5,4 millones de medicamentos (al tercer trimestre de 2025 comparado con el mismo período de 2023) mientras que la facturación de las farmacéuticas creció un 14% en términos reales”, alertó el trabajo del IAG, coordinado por los equipos técnicos de Gabriel Katopodis, ministro de infraestructura y servicios públicos de la provincia de Buenos Aires.

La transferencia de recursos a las farmacéuticas

Desde el inicio de la gestión Milei, la facturación de las farmacéuticas creció un 14% en términos reales (deflactada la inflación acumulada) y registró en el último trimestre el valor más alto de la serie, según el análisis realizado desde el Instituto Argentina Grande (IAG).

Todo esto sucede al mismo tiempo en que cayó fuertemente la venta de medicamentos. En el tercer trimestre de este año, la comercialización de remedios decreció un 8,2% en relación al mismo período de 2023 y un 3,3 comparado con el año pasado. En el tercer trimestre de 2025 se vendieron 5,4 millones de medicamentos menos que en el mismo trimestre de 2023.

“El aumento de todo lo vinculado a salud en un contexto de freno del bono que cobran las personas con jubilación mínima -y la consecuente caída en términos reales de esas prestaciones- hace que quienes consumen más medicamentos, los jubilados, tengan más dificultad para pagarlos. La cuestión en este contexto es pensar en profundidad las canastas de cada sector social. La situación de los jubilados con sus medicamentos sumado al impacto económico de los servicios, termina confluyendo en una transferencia de recursos, como ocurre con todas las medidas de este gobierno”, sostuvo Hernán Herrera, investigador del área de Economía del IAG.

Aumenta la exportación de medicamentos

En el tercer trimestre de 2025, la facturación total de la industria farmacéutica en la Argentina fue de 2.941.732,8 millones de pesos, lo que representó un incremento de 35,6% en relación con el mismo trimestre de 2024.

Esta variación se dio por los aumentos de 31,6% en la facturación de los medicamentos de producción nacional y de 44,1% en la reventa local de importados. “En la facturación de producción nacional, se registra una suba de 25,1% en las ventas al mercado interno y de 92,0% en las exportaciones”, concluyó el último informe sectorial publicado por el INDEC.

En el acumulado entre enero y septiembre, el aumento en la facturación total de la industria farmacéutica fue 51,5% respecto a igual acumulado de 2024, “como consecuencia del incremento registrado en la facturación de producción nacional (47,3%) y en la reventa local de importados (60,4%)”. La ganancia de las farmacéuticas corre mucho más rápido que la inflación, que en el mismo período analizado se movió un 22%.

En este escenario, el 87,1% de la facturación de producción nacional correspondió a ventas al mercado interno y un 12,9%, al mercado externo. Un año atrás, las exportaciones habían representado el 9,7%.

Caída del consumo de medicamentos durante noviembre

En noviembre, cayeron las ventas de los medicamentos, lo que profundizó la preocupación del sector farmacéutico por los efectos que tendrá en la salud de la población.

La consultora de consumo Scentia mostró que, en noviembre, las ventas de las farmacias se desplomaron un 6,9% interanual. Esto incluyó, según el mismo informe, una caída en la venta de los medicamentos del 2,1% en el promedio de los últimos 12 meses (noviembre 2025-noviembre de 2024) frente a los 12 meses anteriores.

El informe de la CAME sobre ventas minoristas precisó que las ventas en farmacias se desplomaron un 9,1% en noviembre respecto al mes anterior

El Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos alertó que en un año cayó 14% la venta de medicamentos. “Ya desde hace un tiempo que vienen cayendo las ventas. Los jubilados que vienen por el PAMI piden llevar solamente los medicamentos que son sin cargo, porque los otros no los pueden pagar”, explicó el Secretario General del gremio, Marcelo Peretta.

La restricción por ingresos al acceso gratuito a buena parte de los medicamentos del PAMI fue establecida en diciembre de 2024.