Brasil, la contracara de Milei: baja histórica del desempleo y la pobreza

En contraste con la pérdida de 240.000 puestos de trabajo en Argentina durante los dos años de gestión de Javier Milei, en el Brasil de Luiz Inácio Lula da Silva se registró una caída del desempleo al 5,2% en noviembre, lo que representa una de las tasas más bajas en más de una década. En paralelo, el Gobierno brasileño aseguró que está cerca de alcanzar el menor nivel de pobreza y desigualdad de su historia.

Según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), la tasa de desempleo en Brasil fue del 5,2% en en el último trimestre. Esta tasa es 0,4 puntos menor a la registrada en los tres meses anteriores. En el mismo período de 2024, la desocupación se encontraba en el 6,1%. Además, se trata de la tasa de desempleo más baja en la serie histórica del IBGE, que comenzó a medirse en 2012.

De esta manera, el número de desempleados en Brasil asciende a 5,6 millones de personas y es un 7,2 % menos con respecto al trimestre anterior y un 14,9 % en relación al año anterior, lo que representa 988.000 personas menos en esta situación, según consignó el medio brasileño G1.

En Argentina, de acuerdo a datos oficiales difundidos por el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), desde mediados del 2024 se perdieron más de 240.000 puestos de trabajo asalariados registrados, con particular destrucción en el sector privado (-154.000 puestos), seguido por el empleo público (-57.000) y las casas particulares (-30.000).

Los niveles de pobreza

Pero esa no fue la única buena noticia con la que Lula termina el año. Su ministro de Desarrollo y Asistencia Social, Familia y Combate al Hambre, Wellington Dias, señaló que el país está a un paso de lograr el menor nivel de pobreza y desigualdad de su historia, producto de políticas sociales impulsadas por el Gobierno Nacional.

“En tan solo dos años hemos sacado del mapa del hambre a más de 30 millones de personas. Fue la mayor contribución a la reducción del hambre en el mundo”, destacó Wellington Dias en una entrevista al programa oficial Voz do Brasil.

El funcionario afirmó que el país cerrará 2025 con menos del 1% de la población en situación de inseguridad alimentaria y con una tasa de pobreza extrema del 4,4%, la cifra histórica más baja. Además, remarcó que desde 2016, tras el golpe que destituyó a su delfín, Dilma Rousseff, los brasileños sufrieron un retroceso económico y social que condujo al aumento del desempleo y la pobreza, llegando a registrar 33 millones de personas en la pobreza extrema.

Luego, en 2018, bajo la Presidencia de Jair Bolsonaro, Brasil volvió a figurar en el Mapa del Hambre de la ONU, del cual había salido en 2014, tras los dos mandatos de Lula y tres años de Rousseff. "Esto demuestra que cuando el país toma decisiones equivocadas, la situación empeora", afirmó el funcionario.