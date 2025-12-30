El Gobierno emite deuda por u$s 9.000 millones para garantizar el REPO

El Gobierno le asignó este martes bonos AL35 y AE38 por 9.000 millones de dólares al Banco Central que se espera serán utilizados como garantía del crédito puente que negocian con bancos comerciales para obtener los dólares que necesitan para cubrir el vencimiento de deuda del 9 de enero.

Los bonos también se podrán utilizar para vender en el mercado secundario y ayudar a contener la presión sobre la divisa, aunque este martes la crisis se trasladó al mercado de pesos, donde al promediar la rueda se hicieron operaciones de caución a un día a 90% de tasa nominal anual.

La operación se hizo a través de un canje de deuda: el BCRA entregará bonos actualizados por CER con vencimiento en diciembre de 2027 y junio de 2028 y recibirá por los primeros AE38 por 3.000 millones de dólares y or los segundos AL35 por 6.000 millones de dólares.

El canje incluye también despejar parte de los vencimientos de enero de la deuda en pesos del Tesoro, por lo que el BCRA entregará las Lecap S16E6 que vencen el 16 del próximo mes y recibirá hasta 4 billones de pesos en Lecap al 30 de abril y otros 4 billones de pesos en Lecap al 28 de mayo.

La operación de deuda se publicó este martes en el Boletín Oficial

El Gobierno tiene que cubrir el 9 de enero el vencimiento de parte del capital e intereses de los Bonos Globales (GD, de legislación extranjera) y Bonares (AL, de legislación local) por unos 4.200 millones de dólares cuando solo tiene un saldo de 1800 millones de dólares en la cuenta del Tesoro en el Banco Central.

La diferencia entre para cubrir ese vencimiento y otros con organismos internacionales que también operan en enero se obtendrán de este crédito puente que negocian con un sindicato de bancos internacionales liderados por el JP Morgan y que integran también Citi, Santander, Goldman Sachs y Bank of America.

El BCRA actuará como tomador del crédito, porque tiene más autonomía para operar y genera más confianza para los acreedores, y luego venderá los dólares al Tesoro que los utilizará para el pago.

La entidad monetaria tiene vigente dos créditos REPO por 1.000 millones y 2.000 millones cada uno, que tienen garantías de bonos Bopreal emitido por la propia entidad y bonos del Tesoro de Estados Unidos, como informó oportunamente El Destape, aunque nunca se difundieron los términos para conocer el verdadero costo de ese endeudamiento utilizado para reforzar las reservas internacionales.

El BCRA podría también usar esos bonos que recibe del Tesoro para intervenir en el mercado de cambio y ayudar al Tesoro que este lunes tuvo que vender alrededor de 250 millones de dólares según fuentes de mercado.

La entidad monetaria viene interviniendo en el mercado financiero vendiendo bonos actualizados por el dólar oficial, conocidos como dólar link, y con contratos de dólar futuro pero ante la creciente demanda de dolarización podría hacerlo ahora con bonos “hard dolar”.

El problema de intervenir con estos bonos es que incrementa el pago de los servicios de amortización de capital e intereses del 9 de enero. Los AL35 pagan un cupón de 4,125% anual y el AE38 un cupón de 5% anual, es decir que ete 9 de enero van a pagar 2,63% y 2,5%, respectivamente, lo que representa un pago de 232,8 millones de dólares extra.