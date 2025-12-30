Un informe de una consultora privada reveló que el 30% de la sociedad considera "probable" que el presidente Javier Milei tenga que enfrentar una "destitución o dimisión" en los próximos seis meses. Además, un 76% considera que puede salir a la luz un nuevo caso de corrupción en el gobierno libertario. También un 65% afirma que la situación económica actual es "mala".

Las consultoras Bloomberg y Atlas Intel realizaron un estudio sobre 5.139 adultos entre el 10 y 15 de diciembre, a quienes les consultaron sobre distintas temáticas del contexto económico y político de la actualidad.

Los riesgos de Javier Milei para el 2026

"¿Qué tan probable es que Argentina enfrente los siguientes riesgos o desafíos en los próximos 6 meses?", se preguntó en el estudio, con distintas opciones como respuesta. Entre ellas, la posibilidad de un nuevo caso de corrupción en el gobierno de Milei fue la más votada.

El 46% consideró "muy probable" que existan en los próximos meses nuevas "Revelaciones sobre grandes fraudes o esquemas de corrupción". Un 14% también dijo que es "probable" y un 16% que es "algo probable". En total, un 76% de los encuestados cree que se conocerá otro caso de fraude o corrupción durante la primera mitad del 2026.

Otra de las opciones reveladoras de la encuesta fue la que abordó la posible "Destitución o dimisión" de Milei durante los próximos meses. En total, un 30% de los consultados marcó como probable esa situación, a dos años de iniciada su gestión. En detalle, el 14% afirmó que es "muy probable", un 4% "probable", y un 12% "algo probable".

También el escenario de conflicto social en las calles figuró entre escenarios "probables" más votados: la opción "Huelgas a gran escala" y el crecimiento de "Protestas violentas" durante el 2026 tuvo un 53% y un 59%, respectivamente.

El grave contexto económico

En relación con la situación económica, el informe muestra evaluaciones mayoritariamente negativas. "¿Cómo evaluás la situación económica de Argentina, del mercado de trabajo y de tu familia en este momento?", preguntó el estudio. El 65% de los consultados la calificó como “mala”, frente a un 20% que la consideró "buena" y un 15% que la definió como "normal".

En cuanto a la "Stuación de mi familia", el informe mostró que el 53% de los encuestados la calificó como "mala", mientras que solo un 19% la consideró buena y un 28 la ubicó como "normal", lo que da cuenta de un impacto directo en el bolsillo familiar.

Además, sobre el "Mercado de trabajo", la encuesta reveló que el 73% lo evalúa como "malo", frente a un magro 9% que lo percibe como "bueno" y un 18% que lo define como "normal".