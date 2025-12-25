Gremios en pie de guerra: crece la tensión con la CGT frente a la reforma laboral de Milei

Los sindicatos más combativos de la Argentina explicaron en diálogo con El Destape que la Confederación General del Trabajo (CGT) debe coordinar un plan de lucha que contenga paros totales, movilizaciones y cortes de calle para hacer frente a la reforma laboral que presentó el gobierno de Javier Milei. Desde la CGT, en tanto, afirman que los cambios pueden frenarse o matizarse desde el Congreso y destacan el diálogo con los gobernadores.

"Debe haber un plan de lucha que no es otra cosa que huelgas. Ya no hay un termino medio posible porque no hay diálogo. Debe ser una huelga progresiva y obviamente tenemos que presentar una contrarreforma que dé nuevos derechos a los trabajadores", reclamó Daniel Yofra, secretario general de la Federación de Aceiteros y Desmotadores. Para el dirigente sindical es necesario conseguir una suba del poder adquisitivo de los salarios que lleve a un incremento del consumo y un reinicio de un ciclo virtuoso de la economía.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El líder del sindicato del Neumático, Alejandro Crespo, por su parte, argumentó que el primer paso para una medida de protesta debe ser un plenario que reúna a los representantes gremiales. El dirigente explicó que la reforma laboral del gobierno de Milei es tan drástica que unió a sectores más conservadores con los combativos en una necesidad de lucha. "Hay que ir a una lucha fuerte, porque hoy hay un consenso entre los representantes, incluso con aquellos que no coincidimos. Tenemos que dar una fuerte pelea", indicó.

Crespo y Yofra coincidieron en pedir un modelo de lucha que comience con formas de protesta que vayan en escala de intensidad. Una de las posibilidades es un paro que inicialmente sea por algunas horas para que luego confluya en una medida indeterminada por el tiempo. La protesta además debe darse en todos los ámbitos: en las redes, pero también en las calles.

Los dirigentes de la CGT por estas horas expresan una cauta alegría a este medio. Sostienen que era necesario ganar tiempo para coordinar las luchas y ganar adhesiones dentro del Congreso que hasta hace algunas semanas no tenían. Los movimientos de la central obrera fueron una movilización un día laboral a las 15 horas a la Plaza de Mayo de exigua presencia y reuniones con legisladores, sindicatos y empresarios Pymes.

"Ahora viene lo importante que va a ser la estrategia sindical, legislativa y judicial que a va a tomar la CGT", explicó un dirigente de la cúpula. El plan será similar al realizado durante diciembre: cohesión entre los gremios, diálogo con legisladores y presentaciones judiciales en diferentes juzgados si se aprueba la ley. El juez de la Corte Suprema Horacio Rosatti dijo que la reforma laboral puede ser declarada inconstitucional por un juez de cualquier instancia si así lo considera.

El gobierno de Milei ya había intentado instaurar una reforma laboral mediante decretos que prohibían el derecho a huelga y hasta la posibilidad de reunión. En diferentes instancias judiciales los declararon inconstitucionales y no pudieron aplicarlos. El artículo de la reforma que sí lograron establecer fue el Fondo de Cese Laboral que existe desde hace un año pero que fue un rotundo fracaso: los empresarios consideraron insostenible pagar un 8% extra por cada empleado para que el dinero vaya a un seguro por si despiden un trabajador.

"Hay que pudrírsela a los gobernadores en sus territorios", enfatizó Rodolfo Aguiar, secretario General de la Asociación de Trabajadores del Estado, el gremio que paró con Aceiteros el día de la marcha de la CGT para dar presencia a la convocatoria. “Estamos yendo a contramano del mundo. Avalar jornadas de 12 horas y que se pueda pagar en especies es inhumano y esclavista. México acaba de aumentar el salario mínimo y establecer la reducción gradual de la jornada. España derogó una legislación laboral regresiva y restableció derechos a los trabajadores convirtiéndose en uno de los países de Europa en el que más creció la economía y el empleo”, concluyó.

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) fue el primer gremio en marcar la cancha. En el marco de la movilización de la CGT de la semana pasada, su secretario general, Abel Furlán, subió la apuesta contra el proyecto de reforma laboral impulsado por la administración de Javier Milei. Su secretario general, Abel Furlán, confirmó que el gremio llevará a cabo un paro en la actividad y marchará el día que el Congreso inicie el debate de la iniciativa que ahora será el 10 de febrero.

"Llegó el momento de confrontar muy fuertemente esta clara intención de despojar derechos a los trabajadores y esta forma de sometimiento", arengó.