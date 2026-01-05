EN VIVO
Javier Milei presidente

Convocan a marchar contra el ataque de EE.UU. a Venezuela mientras Milei continúa con su agenda

En VIVO - Actualizado hace 1 hora

Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) convocó para este lunes a una movilización en la Ciudad de Buenos Aires bajo la consigna “Fuera Estados Unidos de América Latina”, en rechazo a la intervención militar norteamericana en Venezuela que culminó con la captura de Nicolás Maduro. En paralelo, el presidente Javier Milei mantiene su agenda oficial con actividades previstas en Córdoba y Buenos Aires antes de su viaje al Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza. Según voceros, el mandatario concentra sus tareas de gestión en la Residencia de Olivos y prepara actos vinculados a la administración.  Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.

 

Hace 1 hora

Convocan a marchar contra el ataque de EEUU a Venezuela mientras Milei continúa con su agenda

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) convocó para este lunes a una movilización en la Ciudad de Buenos Aires bajo la consigna “Fuera Estados Unidos de América Latina”, en rechazo a la intervención militar norteamericana en Venezuela que culminó con la captura de Nicolás Maduro. La protesta está prevista a partir de las 17 en Plaza Italia, en el barrio de Palermo, y se suma a las manifestaciones realizadas durante el fin de semana frente a la Embajada de Estados Unidos. El sindicato, encabezado por Rodolfo Aguiar, sostuvo que la medida busca defender la soberanía y la autodeterminación de los pueblos, mientras que el Gobierno porteño dispuso un refuerzo de seguridad en zonas diplomáticas ante la posibilidad de nuevas concentraciones.  

 

En paralelo, el presidente Javier Milei mantiene su agenda oficial con actividades previstas en Córdoba y Buenos Aires antes de su viaje al Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza. Según voceros, el mandatario concentra sus tareas de gestión en la Residencia de Olivos y prepara actos vinculados a la administración, alejados de recorridas partidarias. La Casa Rosada anticipó que las discusiones sobre las reformas tributaria y laboral se retomarán en febrero, en el Congreso, como parte de la segunda fase de su gestión.  

 

 

Hace 1 hora

El impacto de la crisis de Milei y Zdero en el turismo chaqueño: "No tiene sobrante"

Desde la Cámara de Turismo provincial advierten que las ventas alcanzan apenas entre un 50 y 60% de lo habitual para esta época. Aseguran que la gente elige "vacaciones de tres o cuatro días, en lugar de una semana".

 

En medio de la crisis económica desatada por el presidente Javier Milei y el gobernador Leandro Zdero, el inicio de la temporada de verano del turismo chaqueño resulta más moderada de lo esperado. El titular de la Cámara de Turismo provincial, José Sena, detalló que las ventas alcanzan apenas entre un 50 y 60% de lo habitual para esta época, ya que "se llega a fin de mes como se puede". 

Leer la nota completa

Hace 2 horas

Kicillof se diferencia de Milei y avanza en una obra pública clave

Se trata de la ampliación de uno de los ríos que atraviesa gran parte del territorio bonaerense. Una obra que genera polémica y cruces con el gobierno Nacional. 

La gestión de Axel Kicillof continúa con una obra estratégica para el territorio bonaerense, sobre todo para el área rural y cientos de miles de habitantes del centro de la provincia. Se trata de la “ampliación de la capacidad del Río Salado”. Por dicho tema, hubo una serie de cruces entre la gestión provincial y la de Javier Milei ya que el ensanchamiento de uno de los tramos del Río Salado correspondía al gobierno libertario y éste la frenó.

Leer la nota completa

Hace 3 horas

Modelo Milei: la industria no se recupera y 2026 se perfila como otro año crítico

La caída de la actividad fabril, el avance de las importaciones y la crisis de las PyMEs anticipan un año complejo para el empleo y la producción nacional.

La industria nacional llega a 2026 sin señales de recuperación y con un horizonte que, lejos de despejarse, profundiza las preocupaciones del sector productivo. Tras un 2025 marcado por la caída de la actividad, el aumento de costos y la contracción del mercado interno, las proyecciones para este nuevo año están atravesadas por un combo de factores que amenaza con acelerar el proceso de desindustrialización en marcha: 7 de cada 10 pymes identificó a la crisis del mercado doméstico como el principal problema, la mitad registró retrasos en los pagos de sus clientes (el mayor nivel desde 2020) y un tercio no puede afrontar los compromisos con proveedores, entidades bancarias y tributarias.

Leer la nota completa

Hace 4 horas

El reclamo de la dueña de una empresa láctea a Javier Milei: "Estamos perdiendo"

La empresaria reconoció que habla con el presidente, pero marcó que las medidas afectan duramente al sector y la industria nacional.

El reclamo de una empresaria a Javier Milei.

En medio de la crisis económica generada por el gobierno de Javier Milei, la industria láctea es una de las que está sufriendo fuertemente las consecuencias y la dueña de una importante compañía le hizo un reclamo personalmente al presidente.

Leer la nota completa
Trending
EE.UU. atacó Venezuela
Maduro hará su primera aparición este lunes en un tribunal de EE.UU.
Las más vistas