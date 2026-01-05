Convocan a marchar contra el ataque de EE.UU. a Venezuela mientras Milei continúa con su agenda

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) convocó para este lunes a una movilización en la Ciudad de Buenos Aires bajo la consigna “Fuera Estados Unidos de América Latina”, en rechazo a la intervención militar norteamericana en Venezuela que culminó con la captura de Nicolás Maduro. La protesta está prevista a partir de las 17 en Plaza Italia, en el barrio de Palermo, y se suma a las manifestaciones realizadas durante el fin de semana frente a la Embajada de Estados Unidos. El sindicato, encabezado por Rodolfo Aguiar, sostuvo que la medida busca defender la soberanía y la autodeterminación de los pueblos, mientras que el Gobierno porteño dispuso un refuerzo de seguridad en zonas diplomáticas ante la posibilidad de nuevas concentraciones.

En paralelo, el presidente Javier Milei mantiene su agenda oficial con actividades previstas en Córdoba y Buenos Aires antes de su viaje al Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza. Según voceros, el mandatario concentra sus tareas de gestión en la Residencia de Olivos y prepara actos vinculados a la administración, alejados de recorridas partidarias. La Casa Rosada anticipó que las discusiones sobre las reformas tributaria y laboral se retomarán en febrero, en el Congreso, como parte de la segunda fase de su gestión.