Convocan a marchar contra el ataque de EE.UU. a Venezuela mientras Milei continúa con su agenda

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) convocó para este lunes a una movilización en la Ciudad de Buenos Aires bajo la consigna “Fuera Estados Unidos de América Latina”, en rechazo a la intervención militar norteamericana en Venezuela que culminó con la captura de Nicolás Maduro. En paralelo, el presidente Javier Milei mantiene su agenda oficial con actividades previstas en Córdoba y Buenos Aires antes de su viaje al Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza. Según voceros, el mandatario concentra sus tareas de gestión en la Residencia de Olivos y prepara actos vinculados a la administración. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.