La historia de Nicolás Martínez, el hombre que ayuda a Marley en la crianza de sus hijos Mirko y Milenka

Nicolás Martínez es el hombre que ayuda a Marley en la crianza de sus hijos.

En el día a día de Marley, los nombres de Mirko y Milenka se repiten con ternura y protagonismo. Sin embargo, hay otra figura que, aunque más silenciosa, también forma parte esencial de esa historia: Nicolás Martínez. Arquitecto, viajero y compañero incondicional, su presencia constante en celebraciones, viajes y rutinas familiares lo transformó en un pilar afectivo dentro del universo íntimo del conductor.

Aunque nunca se dio una definición pública sobre su vínculo, Nicolás no es solo un amigo cercano. Su rol en la vida de Marley va más allá: eligió estar, acompañar, formar parte del crecimiento de Mirko y ahora también de Milenka, quien nació a fines de 2024 mediante gestación subrogada. Las fotos en redes sociales hablan por sí solas: Nicolás jugando con los chicos, compartiendo cenas o sosteniendo a la pequeña en brazos.

Nicolás Martínez está presente en el entorno familiar de Marley desde hace varios años.

Nacido en Argentina, con estudios de arquitectura y una vida repartida entre Buenos Aires, Málaga y Montevideo, supo construir un estilo nómada, pero con anclajes afectivos firmes. Su vínculo con Marley no es reciente: participó en numerosas ediciones de Por el mundo, pero también lo acompañó en viajes personales y decisiones clave. Durante la pandemia, eligió quedarse en Buenos Aires con Marley y Mirko, compartiendo la vida cotidiana, y desde entonces, esa cercanía solo se profundizó.

Nicolás estuvo en momentos emblemáticos de la familia: desde el primer cumpleaños de Mirko hasta la llegada de Milenka. Y aunque prefiere mantener un bajo perfil, su presencia es insoslayable. Marley lo saludó con especial cariño en su último cumpleaños, mostrando una imagen junto a sus hijos que terminó de sellar, sin palabras, el lugar que ocupa.

Marley y una frase desafortunada sobre el parto de Milenka que generó controversia

En una reciente entrevista, Marley compartió detalles del nacimiento de Milenka, su segunda hija, pero una parte de su relato provocó una fuerte reacción en redes sociales. Al describir lo que ocurrió durante el parto, el conductor hizo una afirmación que muchos consideraron desafortunada.

"En un momento, el médico me dijo que había mucho sangrado y me comentó sobre un método nuevo, como una especie de aspiradora para ayudar a que el bebé naciera más rápido. Me preguntó qué quería hacer y le respondí: ‘Yo no quiero eso, quiero que nazca natural’", contó Marley.

El comentario encendió el debate entre usuarios que señalaron la falta de sensibilidad en sus palabras, algunos también cuestionaron su uso del término “natural”, considerando que todos los partos son válidos, independientemente del método.